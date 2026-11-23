2 minute de citit Publicat la 13:20 23 Noi 2026 Modificat la 13:21 23 Noi 2026

În România, ponderea celor care economisesc este de două ori mai mare în rândul persoanelor cu studii superioare decât în rândul celor cu studii medii. Foto: Profimedia Images

Majoritatea românilor care economisesc (86%) susţin că pun bani deoparte pentru cheltuieli neprevăzute, iar imobiliarele şi metalele preţioase reprezintă în viziunea acestora opţiuni comparabile pentru protecţia împotriva inflaţiei, reiese din rezultatele unor studii centralizate de o companie specializată în comercializarea de aur pentru investiţii, informează Agerpres.

Potrivit cercetărilor realizate de Tavex în România, Serbia şi Bulgaria, 40% dintre respondenţii români declară că au economii sau investiţii, în timp ce, în Bulgaria, 25% din populaţie economiseşte, echivalentul a aproximativ 1,4 milioane de persoane, iar în Serbia, 66% spun că pun bani deoparte regulat sau ocazional.

Studiile indică, totodată, şi o legătură între economisire, venituri şi nivelul de educaţie. Astfel, în Serbia, 77% dintre persoanele cu venituri mari economisesc, timp în care în Bulgaria acest obicei este cel mai răspândit în rândul absolvenţilor de studii universitare. În România, ponderea celor care economisesc este de două ori mai mare în rândul persoanelor cu studii superioare decât în rândul celor cu studii medii.

În context, pregătirea pentru cheltuieli neprevăzute ocupă primul loc în toate cele trei ţări: cheltuielile medicale au o importanţă mai mare în Bulgaria, unde 33% dintre cei care economisesc pun bani deoparte în acest scop, faţă de 21% în Serbia şi 15% în România. În cazul românilor, aceeaşi proporţie economiseşte pentru călătorii şi vacanţe.

În cele trei ţări analizate, persoanele care economisesc pun deoparte cel mai frecvent între 5% şi 10% din venit, ponderea celor care alocă între 10% şi 20% fiind aproximativ la jumătate.

De asemenea, în România, 60% dintre cei care economisesc alocă cel mult 10% din venit, iar proporţia medie economisită este de 12% din venitul personal. În schimb, Bulgaria se remarcă prin consecvenţa acestui obicei, cu 58% dintre cei care economisesc care declară că fac acest lucru lunar. În Serbia, aproape 47% spun că economisesc regulat, faţă de 43% în România.

Cercetările de specialitate evidenţiază faptul că, în Serbia, 46% dintre cei care economisesc îşi păstrează banii acasă, numerar, în valută, iar 35% deţin numerar în dinari sârbeşti. În acelaşi timp, conturile de economii sunt folosite de 16%, iar depozitele bancare de 12%.

În Bulgaria, 90% utilizează depozite bancare sau conturi curente, iar 68% au conturi de economii, în timp ce, în România, 42% păstrează numerar acasă şi 30% folosesc depozite bancare.

Referitor la domeniile în care investesc sumele economisite, unul din cinci români optează pentru imobiliare, iar o proporţie similară indică metalele preţioase.

Totodată, 50% dintre respondenţii din Bulgaria aleg imobiliarele, cu patru puncte procentuale mai puţin faţă de anul precedent, pondere în Serbia pe acelaşi segment fiind de 45%. La nivel general, 86% dintre românii care economisesc se gândesc să aibă rezerve pentru cheltuieli neprevăzute, în comparaţie cu 75% în Serbia, respectiv cu 64% în Bulgaria.