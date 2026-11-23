Mii de oameni au fost evacuați de la un concert din Manchester, după ce o „substanță necunoscută” a fost împrăștiată în mulțime

2 minute de citit Publicat la 12:54 23 Noi 2026 Modificat la 12:54 23 Noi 2026

Concertul a fost întrerupt, iar echipele de intervenţie au evacuat aproximativ 12.000 de oameni din Co-op Live Arena. Sursă foto: Getty Images

Mii de oameni au fost evacuați dintr-o sală de concerte din Manchester, în nordul Angliei, după ce o „substanță necunoscută” a fost împrăștiată în mulțime. Incidentul a avut loc duminică seară, spre finalul concertului susținut de rapperul american Don Toliver, la arena Co-op Live, potrivit BBC.

Poliția din Greater Manchester a transmis că a fost declarată o situație de urgență majoră, după ce mai multe persoane care participau la concert au început să se simtă rău din cauza unei substanțe necunoscute.

Inițial, autoritățile au luat în calcul posibilitatea ca aceasta să fie gaz lacrimogen.

Concertul a fost întrerupt ulterior, iar echipele de intervenţie au evacuat aproximativ 12.000 de oameni din Co-op Live Arena, care se prezintă drept cea mai mare sală acoperită din Regatul Unit. Potrivit serviciului de ambulanță din nord-vestul Angliei, o persoană a fost transportată la spital, iar alte peste 50 au fost evaluate de medici după ce au acuzat probleme respiratorii și iritații la nivelul ochilor.

„Erau scene cu adevărat cutremurătoare”

Unii dintre participanți au povestit pentru sursa citată că au simțit un miros puternic și neplăcut, în timp ce alții au descris scene de panică, în care oamenii țipau și tușeau în timp ce încercau să iasă din clădire.

Joey Howe, un tânăr de 22 de ani, a descris incidentul ca fiind unul „îngrozitor și cutremurător”.

„Am văzut o mulțime de oameni ieșind în valuri din clădire. Începi să intri într-o stare de panică când vezi atâția oameni fugind din sală”, a mărturisit acesta.

El a mai precizat că incidentul a avut loc după 30 sau 40 de minute după ce începuse concertul.

Acesta a mai spus că era ca și cum „timpul s-ar fi oprit în plină mișcare” atunci când „nu se întâmpla nimic”.

„Atunci am decis să ieșim afară. Oamenii călcau peste scaunele cu rotile, sufocându-se. Erau scene cu adevărat cutremurătoare, nu ceva ce ai vrea să vezi”, a mai spus Joey Howe.

Tânărul a mai mărturisit că măsurile de securitate și verificările la intrarea în sală nu au fost suficient de stricte.

Jessica Moult-Boffey, o altă tânără care a participat la concert, a spus că oamenii „plângeau” și „țipau de durere” după ce au fugit din incinta locației. Ea a mai adăugat că aceștia „cereau ajutor”, dar afară se aflau doar doi agenți de securitate.

„M-am simțit confuză în legătură cu modul în care s-a putut întâmpla așa ceva într-un loc de o asemenea dimensiune”, a mai adăugat Jessica.

Un alt tânăr a criticat modul în care au fost făcute verificările la intrarea în sală.

„Nu verificau gențile, până la punctul în care a trebuit să-i întreb dacă trebuie să o verifice și pe a mea”, a spus Malachi Clarke.

El a mai adăugat că: „Inițial, am crezut că era o înghesuială.

Apoi, un agent de securitate ne-a spus că era vorba de o problemă legată de substanțe chimice”.

Ulterior, după incident, reprezentanții Co-op Live au transmis că „există o serie de măsuri de securitate sunt aplicat întotdeauna și că, deși unele dintre acestea sunt vizibile, altele nu vor putea fi observate”.

Aceștia au mai precizat că arena utilizează un „sistem de control de securitate fără fricțiuni, care detectează obiectele interzise fără a fi nevoie ca participanții să golească buzunarele”.

În prezent, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili natura acestei substanţe şi circumstanţele incidentului.