Nervi pe Wall Street. Ca și SpaceX, Anthropic s-a listat la bursă după propriile reguli, iar asta i-a iritat pe bancheri

4 minute de citit Publicat la 12:15 23 Noi 2026 Modificat la 12:15 23 Noi 2026

Ca și SpaceX, Anthropic s-a listat la bursă după propriile reguli, iar asta i-a iritat pe bancheri. FOTO: Getty Images

Pentru a doua oară anul acesta, bancherii și avocații de pe Wall Street au câștigat sume uriașe dintr-o listare record la bursă. Și tot pentru a doua oară, unii dintre ei s-au plâns în privat că procesul a fost plin de complicații, cum nu mai văzuseră până acum, scrie Reuters.

La listarea SpaceX din iunie, băncile au încasat comisioane de jumătate de miliard de dolari. Bancherii s-au plâns însă că firma lui Elon Musk a controlat strict tot procesul, care a durat luni de zile, și a ținut secrete datele financiare. Asta le-a îngreunat munca.

Joi, listarea Anthropic, numită intern „Project Lantern”, a depășit recordul SpaceX. Băncile au câștigat peste jumătate de miliard de dolari din comisioane. Persoane apropiate de proces vorbesc însă despre o listă lungă de probleme: termene foarte strânse, schimbări de ultim moment, întârzieri la proiecțiile financiare, documente aprobate în grabă și restricții neobișnuite pentru bancheri. Compania se temea de scurgeri de informații, mai ales după ce Reuters a publicat detalii din prospectul de listare cu câteva săptămâni înainte ca acesta să devină public.

De exemplu, Anthropic le-a cerut unora dintre cele 22 de bănci implicate să lucreze cu cel mult patru bancheri pe tranzacție, toți din conducere. Una dintre surse spune că restricția venea din teama de scurgeri de informații, dar că băncile au găsit oricum o cale să o ocolească.

În spatele acestor nemulțumiri stă un nou raport de forțe între marile companii de tehnologie și Wall Street. Datorită entuziasmului pentru inteligența artificială, investitorii se înghesuie să cumpere acțiuni la SpaceX, Anthropic și, probabil, în viitor, la OpenAI. Companiile folosesc această putere ca să impună propriile reguli. Unii bancheri sunt deranjați, dar băncile și investitorii nu prea au de ales.

„Aceste companii au avut destulă putere ca să le spună băncilor că lucrurile nu vor merge ca de obicei”, a explicat Jay Ritter, profesor la Universitatea din Florida și specialist în listări. „Cred însă că marile bănci vor lucra în continuare ca de obicei cu toți ceilalți, poate cu excepția OpenAI.”

Ritter a mai spus că atât SpaceX, cât și Anthropic au negociat să nu plătească niciun comision pentru acțiunile suplimentare vândute după listare, prin așa-numita opțiune „greenshoe”. „Nu cred că majoritatea companiilor își vor putea permite să ceară așa ceva”, a adăugat el.

Ambele companii au avut debuturi de succes, au strâns sume record, iar acțiunile au crescut la început. Băncile trebuie, în principal, să vândă acțiunile investitorilor. Datorită interesului pentru AI, a fost ușor, cererea a fost de multe ori mai mare decât oferta.

Apoi, drumurile celor două companii s-au despărțit. Acțiunile SpaceX au urcat până la 201,80 de dolari pe 16 iunie, iar la jumătatea lui iulie au coborât pentru prima dată sub prețul de listare, de 135 de dolari. Acțiunile Anthropic au crescut cu 17% în prima zi, dar au scăzut cu 8,5% vineri. Prăbușirea pariurilor pe AI a arătat că nici o listare spectaculoasă nu poate alunga pesimismul din sector.

Interdicții neobișnuite pentru bancheri

La SpaceX, potrivit surselor, echipa lui Musk a dictat condițiile la fiecare pas. Le-a spus marilor bănci americane, inclusiv Goldman Sachs și Morgan Stanley, cum să vândă acțiunile și cui. Unor bănci le-a stabilit chiar valoarea comenzilor pe care trebuiau să le aducă, uneori de câteva miliarde de dolari, și tipul de investitori. Băncile au acceptat să lucreze la listare fără să știe cât vor fi plătite.

La Anthropic, cuvântul-cheie a fost prudența extremă, spun persoanele care au vorbit cu Reuters.

Compania le-a cerut unor directori din bănci să semneze documente prin care membrii principali ai echipei nu aveau voie să lucreze cu firme rivale, precum OpenAI, Cursor, DeepSeek și Hugging Face, timp de șase luni după listare.

Băncile gestionează frecvent conflicte de interese și păstrează secretele clienților. Bancherii și avocații spun însă că este rar ca o companie să ceară o exclusivitate atât de largă, mai ales unor bancheri luați individual.

La alte listări între rivali, precum Uber și Lyft sau Trulia și Zillow, băncile puteau pur și simplu să aleagă o tabără. Tranzacțiile erau mai mici și aveau nevoie de mai puține bănci.

Anthropic avea însă nevoie de multe bănci ca să strângă suma uriașă pe care o dorea. De aceea, spun unele surse, a încercat să îi lege direct pe bancheri prin aceste interdicții.

Un bancher care a refuzat să semneze a spus că a fost greu să găsească oameni care să promită că nu vor lucra cu rivalii Anthropic, mai ales că unii dintre aceștia pregătesc propriile listări.

Scurgeri de informații și nopți nedormite

O parte dintre restricții aveau scopul de a opri scurgerile de informații.

Cu aproape patru săptămâni înainte ca prospectul Anthropic depus la autoritatea americană a pieței de capital (SEC) să devină public, Reuters a scris despre el. Agenția a dezvăluit detalii despre finanțele companiei, riscuri și relațiile cu alte firme de tehnologie.

Pentru a trimite documentele către majoritatea băncilor, Anthropic a folosit platforma NetRoadshow în loc de simple fișiere PDF.

Platforma înregistrează cine a deschis documentul și ce pagini a citit. În plus, pe fiecare document apărea numele bancherului, ca filigran.

Scurgerile au continuat totuși să apară în presă. Între timp, platforma le-a îngreunat munca bancherilor, de exemplu pentru că nu le permitea să salveze copii ale documentelor.

Anthropic voia să depună la SEC o versiune actualizată a prospectului, cu intervalul de preț, și să înceapă promovarea pe 10 noiembrie. Pentru asta, toate băncile trebuiau să aprobe documentul.

Cu o seară înainte, o firmă de avocatură le-a trimis băncilor un PDF despre vânzarea de acțiuni în Canada. Curând a urmat un alt e-mail care le cerea să îl ignore, pentru că „conține un interval de preț și informații despre acțiuni incorecte”, potrivit mesajului văzut de Reuters.

Versiunea corectă a fost trimisă prin NetRoadshow pe la ora 2 noaptea, ora New Yorkului. Băncile au avut la dispoziție doar câteva ore ca să o aprobe înainte ca documentul să fie depus la SEC.