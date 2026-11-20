IPO-ul record al Anthropic nu a salvat bursele. Acțiunile companiilor din sectorul AI se prăbușesc pe piețele globale

3 minute de citit Publicat la 16:54 20 Noi 2026 Modificat la 16:54 20 Noi 2026

Sigla companiei AI Anthropic pe ecranele din Times Square, New York, în ziua listării la bursă, 19 noiembrie 2026. Sursa foto: hepta

Piețele bursiere globale au scăzut puternic, în timp ce IPO-ul record al Anthropic nu a reușit să oprească valul de vânzări de acțiuni ale companiilor din sectorul inteligenței artificiale, transmite The Guardian.

Piețele bursiere din Asia au înregistrat cea mai slabă săptămână din 2020 până în prezent, după ce acțiunile marilor companii producătoare de cipuri au scăzut vineri. În Taiwan, acțiunile s-au depreciat cu 6,7%, atingând cel mai scăzut nivel de la jumătatea lunii aprilie, în timp ce titlurile producătorului de cipuri TSMC au pierdut aproximativ 6%.

Amploarea scăderilor de pe piața din Taiwan l-a determinat pe președintele bursei de valori din această țară să promită că va asigura funcționarea stabilă a piețelor de capital și să le transmită investitorilor că ar trebui să aibă în continuare încredere în fundamentele companiilor taiwaneze.

În Japonia, indicele Nikkei a scăzut cu 5%, în timp ce indicele Kospi din Coreea de Sud, puternic influențat de sectorul tehnologic, a pierdut 5,5%.

Acțiunile SoftBank, companie de investiții în sectorul tehnologic, au înregistrat cea mai slabă zi din ultimii peste doi ani, coborând cu 14,5% la Tokyo, pe fondul îngrijorărilor legate de investițiile agresive ale grupului în inteligența artificială.

Piețele bursiere europene se îndreptau spre cea mai slabă săptămână din martie până în prezent, indicele pan-european Stoxx 600 înregistrând o scădere de 1,3% în primele 90 de minute de tranzacționare.

Pierderi pe Wall Street, în ziua listării Anthropic la bursă

Valul de vânzări a venit după pierderile înregistrate joi pe Wall Street, unde principalii indici bursieri au scăzut cu peste 2%, într-o zi dominată de listarea Anthropic la bursă.

Acțiunile Anthropic au crescut cu 17% joi, după ce înregistraseră temporar un avans de aproape 40% de la debutul tranzacționării companiei de inteligență artificială de ultimă generație. Însă, vineri, acestea se îndreptau spre pierderi, coborând la un moment dat cu până la 10% în tranzacțiile premergătoare deschiderii bursei și apropiindu-se din nou de prețul de listare, de 83 de dolari.

Chris Beauchamp, analist-șef de piață la platforma de investiții și tranzacționare IG, a declarat că Anthropic ar putea „absorbi lichiditatea de pe piață”, în condițiile în care investitorii vând acțiuni ale altor companii pentru a obține fondurile necesare achiziționării titlurilor noii companii de inteligență artificială listate la bursă.

„S-ar putea întâmpla mai multe lucruri decât își dau seama investitorii”

„Scăderea față de maximele de ieri transmite mesajul că s-ar putea întâmpla mai multe lucruri decât își dau seama investitorii. În timp ce brokerii se grăbesc să cumpere mai multe acțiuni, această lichiditate trebuie să provină de undeva, iar alte companii din sectorul tehnologic ar putea fi primele care resimt presiunea”, a declarat Beauchamp.

Listarea Anthropic nu a reușit să atenueze îngrijorările legate de investițiile în sectorul inteligenței artificiale, în condițiile în care investitorii pun tot mai mult sub semnul întrebării capacitatea companiilor de a genera randamentele necesare pentru a justifica miliardele de dolari direcționate către dezvoltarea infrastructurii AI.

Daniela Hathorn, analist senior de piață la Capital.com, a declarat:

„IPO-ul a demonstrat că cererea pentru expunerea la sectorul inteligenței artificiale rămâne puternică, însă nu a fost suficient pentru a depăși îngrijorările legate de evaluările ridicate ale companiilor, profitabilitate și sustenabilitatea cheltuielilor de investiții.

Sentimentul general de pe piață s-a schimbat: investitorii nu mai cumpără automat acțiunile care se ieftinesc, ci se întreabă dacă această corecție nu va continua. Slăbiciunea indicilor bursieri ponderați în mod egal sugerează că presiunea la vânzare nu mai este limitată la câteva mari companii din sectorul tehnologic, în timp ce avantajul de care s-au bucurat recent piețele europene s-a estompat și el.”

Dolarul, la cel mai ridicat nivel din ultimele 19 luni

Acțiunile Nvidia se îndreptau spre o scădere de 3%, după ce autoritățile din California au transmis companiei producătoare de cipuri o citație în cadrul unei anchete care vizează stabilirea eventualei ajungeri în China a semiconductorilor săi avansați.

Indicele bursier FTSE 100 din Marea Britanie a atins vineri dimineață cel mai scăzut nivel din ultimele cinci luni. Acesta a pierdut 4,8% în această săptămână și se îndreaptă spre cea mai mare scădere săptămânală de la începutul războiului din Iran.

Temerile că oficialii băncii centrale americane ar putea majora dobânzile pentru a combate inflația au împins dolarul la cel mai ridicat nivel din ultimele 19 luni și au determinat scăderea prețului aurului. Metalul prețios se îndreaptă astfel spre cea mai slabă săptămână din martie până în prezent.