2 minute de citit Publicat la 16:41 20 Noi 2026 Modificat la 16:41 20 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Chevron și HELLENiQ ENERGY se pregătesc să înceapă studiile seismice pentru petrol și gaze în sudul Mării Ionice. Rezultatele ar putea arăta dacă merită să se foreze într-o țară care depinde de gazele importate, scrie Euronews.

Chevron și HELLENiQ ENERGY vor începe în zilele următoare studiile seismice pentru petrol și gaze în sudul Mării Ionice, a anunțat ministrul grec al Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou. Studiile vor fi realizate de TGS, o companie specializată în date din domeniul energiei.

Nava de prospecțiuni Ramform Tethys, care aparține TGS, a ajuns deja în zonă. A putut veni după ce a fost aprobată cererea pentru emiterea unui avertisment maritim, cunoscut sub numele de NAVTEX. Nava va cerceta perimetrele în care consorțiul are drepturi de explorare, iar studiile ar trebui să se încheie până la sfârșitul lunii ianuarie 2027.

Grecia depinde de gazele importate, iar o descoperire viabilă din punct de vedere comercial i-ar putea oferi o sursă proprie de aprovizionare. Datele obținute vor ajuta Chevron și HELLENiQ ENERGY să decidă dacă există zone promițătoare pentru foraje de explorare.

În paralel, la o licitație separată, trei companii importante din domeniu, SLB, Viridien și BGP, au depus oferte pentru colectarea și procesarea de date seismice neexclusive în largul coastelor de vest și de sud ale Greciei. Licitația internațională este organizată de Compania Elenă de Administrare a Hidrocarburilor și Resurselor Energetice (HEREMA).

Comisia de evaluare a HEREMA s-a reunit joi, 19 noiembrie, pentru a deschide cele trei oferte. Comisia le va analiza acum și urmează să aleagă unul sau mai mulți ofertanți care să execute lucrările.

Planurile Greciei pentru resursele energetice proprii

Potrivit lui Papastavrou, sosirea navei TGS în sudul Mării Ionice și participarea SLB, Viridien și BGP la licitația HEREMA arată un interes internațional puternic pentru potențialul energetic al Greciei.

Ministrul a spus că patru dintre cele mai mari companii de prospecțiuni seismice din lume și-au arătat acum interesul pentru Grecia, după pașii făcuți deja de Chevron și ExxonMobil.

Papastavrou a declarat că dezvoltarea resurselor energetice proprii este o prioritate pentru guvern. Studiile vor respecta dreptul internațional, inclusiv dreptul mării, și vor îndeplini cerințe stricte de siguranță și protecție a mediului, a adăugat el.

Ministrul a mai precizat că guvernul are responsabilitatea de a afla ce resurse de petrol și gaze ar putea avea Grecia.

Dacă studiile confirmă existența unor zăcăminte viabile din punct de vedere comercial, exploatarea lor ar putea întări securitatea energetică a Greciei, ar putea contribui la aprovizionarea Europei cu energie și ar putea crește nivelul de trai al grecilor, a explicat Papastavrou.

Studiile seismice și interesul companiilor internaționale sunt încă un pas în eforturile Greciei de a avea un rol mai important în sectorul energetic al regiunii. Rezultatele vor arăta ce beneficii economice și geopolitice ar putea obține Grecia.