Donald Tusk spune că intrarea rachetei rusești pe teritoriul Poloniei „pare să fi fost intenționată”

2 minute de citit Publicat la 15:26 20 Noi 2026 Modificat la 15:26 20 Noi 2026

Foto: Getty Images

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a declarat, vineri, că intrarea unor proiectile rusești pe teritoriul țării sale pare să fi făcut parte dintr-o „provocare intenționată” a Rusiei. Declarația vine la câteva ore după ce Donald Trump a susținut că incursiunile anterioare ale Rusiei s-au produs „din greșeală”.

Unul dintre proiectile a explodat, însă nimeni nu a fost rănit și nu s-au înregistrat pagube materiale, a declarat Tusk într-o conferință de presă.

Incidentul a avut loc în timp ce Rusia lansa un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, soldat cu cel puțin cinci morți și avarierea a trei poduri importante din Kiev.

„Nu pare să fi fost un accident”, a declarat Tusk, adăugând că își alege cu grijă cuvintele, deoarece situația este gravă.

Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a declarat că „Putin a trimis drone în Polonia și câteva rachete mici, din greșeală”, referindu-se la incidente anterioare.

„Ca să mă exprim delicat, nu sunt întotdeauna de acord cu evaluarea și interpretarea acestor incidente de către partea americană”, a declarat Tusk în conferința de presă.

El a adăugat că oficialii americani au acces la rămășițele proiectilelor care au pătruns în Polonia.

„Cred că, în acest caz, nimeni nu va mai încerca să pretindă că a fost doar un accident nevinovat”, a spus Tusk.

Posibile legături cu exercițiile Coaliției Voluntarilor

Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că obiectele au căzut în trei localități din sud-estul Poloniei: Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem și Molodycz.

Obiectul descoperit la Nowy Lipowiec era o rachetă de croazieră rusească Ch-101, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, și al doilea obiect ar fi fost o rachetă, în timp ce al treilea era probabil o dronă cu propulsie cu reacție.

Tusk a adus în discuție posibilitatea unei legături între incident și exercițiile militare ale Coaliției Voluntarilor, desfășurate în apropiere, la Nowa Deba.

Conduse de Franța și Regatul Unit, exercițiile reunesc 11 țări care se pregătesc pentru o eventuală desfășurare a unei forțe multinaționale menite să sprijine Ucraina după încheierea unui armistițiu.

„Nu putem exclude posibilitatea, iar aceasta este o ipoteză, ca provocarea să fi avut legătură și cu exercițiile care se desfășoară în Polonia”, a declarat Tusk.

Prim-ministrul polonez a precizat că discută despre măsurile de răspuns cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care urmează să sosească sâmbătă la Varșovia, și că a purtat discuții și cu lideri europeni.

„Acest incident este în mod evident periculos și reprezintă o consecință a războiului pe care Rusia continuă să îl poarte împotriva Ucrainei. Condamn atacurile Rusiei, precum și continuarea războiului”, a scris Rutte pe Twitter.