Fostul premier al Franței și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2027. Ce șanse are Dominique de Villepin

<1 minut de citit Publicat la 16:33 20 Noi 2026 Modificat la 16:33 20 Noi 2026

Fostul premier al Franței, Dominique de Villepin, în septembrie 2026. Sursa foto: Hepta

Fostul premier francez Dominique de Villepin și-a oficializat vineri candidatura la alegerile prezidențiale din 2027 din Franța, prezentându-se ca o alternativă la partidele pe care le consideră responsabile de „degradarea” țării, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Sunt candidat la alegerile prezidențiale din 2027”, a declarat Dominique de Villepin în cadrul unei conferințe de presă la Paris, cunoscut mai ales în străinătate pentru discursul său de la ONU, în care a exprimat „nu”-ul Franței față de războiul american din Irak în 2003.

Alegerile prezidențiale în Franța sunt preconizate să se desfășoare în 18 aprilie și 2 mai 2027.

De fapt, aflat în campanie electorală de câteva luni, fostul ministru de externe (2002-2004) din guvernul președintelui Jacques Chirac acumula, la începutul lunii noiembrie, doar 3% din intențiile de vot.

Detractorii săi îi reproșează activitățile lucrative și conferințele susținute în străinătate în ultimele două decenii, în special în China.

De Villepin a negat orice conflict de interese. La fel ca în cazul statuetelor primite pe vremea când era șef al diplomației, pe care le-a donat ulterior Ministerului de Externe.