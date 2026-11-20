Ambasadorul României la Moscova, convocat de MAE rus după refuzul vizelor pentru lotul de taekwondo. Prima reacție a MAE român

1 minut de citit Publicat la 16:48 20 Noi 2026 Modificat la 17:08 20 Noi 2026

Clădirea Ministerului Afacerilor Externe din Rusia. Foto: Getty Images

Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat vineri la Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu refuzul Bucureştiului de a acorda vize sportivilor minori ruşi la Campionatul european de taekwondo, transmite TASS, preluat de Agerpres.

"Părţii române i-a fost exprimat un protest ferm în legătură cu refuzul nejustificat de a elibera vize de intrare pentru echipa naţională a Rusiei, care urma să participe la Campionatul european de taekwondo pentru băieţi şi fete cu vârste între 12 şi 14 ani, programat la sfârşitul lunii noiembrie la Bucureşti", se arată în comunicatul diplomaţiei ruse.

"Acţiunile ostile îndreptate împotriva Rusiei nu vor rămâne fără răspuns şi vor avea consecinţe negative pe termen lung pentru cei care le iniţiază", au subliniat reprezentanţii MAE rus.

MAE român confirmă convocarea şi explică refuzul vizelor

MAE confirmă că ambasadorul României la Moscova a fost convocat astăzi, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, în legătură cu decizia părţii române de neacordare a vizei pentru un grup de sportivi ruşi.

Acordarea vizelor este un atribut suveran al statului român, exercitat potrivit legislaţiei naţionale şi regulilor spaţiului Schengen.

Decizia României a avut în vedere toate implicaţiile posibile şi reflectă poziţia ţării noastre cu privire la agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi la consecinţele directe asupra României, inclusiv atacurile împotriva vaselor în Marea Neagră şi încălcările repetate ale spaţiului aerian naţional.

Măsura decisă în acest caz specific este în acord cu deciziile adoptate recent de alte state europene şi aliate care au restricţionat accesul sportivilor ruşi la competiţii organizate pe teritoriul naţional.

Federaţiile sportive decid regulile competiţiei, dar cine intră pe teritoriul naţional este o decizie care aparţine exclusiv României.