Declarație incredibilă a lui Putin. Mesaj pentru ucrainenii pe care îi bombardează zilnic: „Veniți de partea noastră. Să fim împreună”

1 minut de citit Publicat la 16:47 20 Noi 2026 Modificat la 16:47 20 Noi 2026

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: GettyImages

Cetățenii ucraineni ar trebui să treacă de „partea corectă a istoriei” și să se unească cu rușii, a declarat președintele Vladimir Putin într-un interviu cu regizorul Emir Kusturica pentru filmul „Botezul nostru. Întâistătătorul”, care comemorează cea de-a 80-a aniversare a conducătorului Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kirill.

Putin a declarat, potrivit The Moscow Times, că cele două popoare au „obiective comune”. „Dacă vorbim despre ucraineni, aș vrea să audă asta. Și indiferent ce se întâmplă, indiferent de tragediile care se întâmplă astăzi, trebuie să ne gândim la viitor, la viitorul copiilor noștri și să înțelegem că, dacă vrem să fim puternici, importanți și să avem condițiile pentru o dezvoltare bună, trebuie, desigur, să fim împreună”, a spus el.

„Aș vrea să spun: veniți de partea noastră, pentru că este partea noastră comună. Veniți de partea noastră comună, de partea corectă a istoriei”, a adăugat președintele.

Nu este prima dată când Putin face declarații despre „unitatea” rușilor și ucrainenilor, în ciuda faptului că războiul pe care l-a declanșat acum aproape cinci ani a ucis sute de mii de soldați și civili ucraineni, iar orașele și satele țării sunt supuse bombardamentelor zilnice.

Conform unui raport ONU din 17 noiembrie, 17.994 de civili ucraineni au fost confirmați morți din februarie 2022 (alte 57.854 de persoane au fost rănite). Numărul real al morților este semnificativ mai mare din cauza lipsei de acces la teritoriile ocupate de Rusia.

Numărul morților în rândul trupelor ucrainene ar putea fi între 125.000 și 150.000, potrivit unui raport din iulie al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul în SUA. Pierderile totale, inclusiv răniții și dispăruții, de partea ucraineană din 24 februarie 2022, potrivit analiștilor CSIS, ajung la 525.000 - 625.000.

Putin susține, de asemenea, că țările occidentale folosesc o strategie de „dezbinare și conducere” pentru a slăbi și diminua potențialul Rusiei. Poporul rus înțelege acest lucru, consideră președintele. „Simt acest lucru și îl văd în starea societății noastre”, a remarcat el .