Anthropic a ajuns la o evaluare de 2 trilioane de dolari după debutul spectaculos pe bursă. A depășit deja Meta și Tesla

1 minut de citit Publicat la 20:11 19 Noi 2026 Modificat la 20:11 19 Noi 2026

Compania are aproximativ 18,14 miliarde de acțiuni în total, astfel că valoarea se obține prin înmulțirea acestui număr cu prețul actual al acțiunii. FOTO: profimedia Images

Anthropic, compania care dezvoltă chatbotul Claude, a ajuns la o evaluare de aproximativ 2 trilioane de dolari la debutul pe bursă, după ce acțiunile sale au deschis prima ședință de tranzacționare la 111,50 dolari, cu 34% peste prețul de 83 de dolari stabilit în oferta publică inițială (IPO). Saltul spectaculos o plasează printre cele mai valoroase companii listate din lume, peste giganți precum Broadcom, Meta și Tesla, potrivit CNN.

La prețul de deschidere de 111,50 dolari pe acțiune, valoarea de piață a Anthropic, calculată pe baza numărului total de acțiuni după diluare, a ajuns la aproximativ 2 trilioane de dolari.

Este o creștere față de evaluarea de aproximativ 1.500 de miliarde de dolari obținută cu o zi înainte, în urma unei oferte publice inițiale (IPO) record, în care acțiunile au fost evaluate la 83 de dolari.

Entuziasm extraordinar al investitorilor

Compania are aproximativ 18,14 miliarde de acțiuni în total, astfel că valoarea se obține prin înmulțirea acestui număr cu prețul actual al acțiunii.

Înființată în urmă cu doar șase ani, Anthropic a atins o evaluare de 2.000 de miliarde de dolari chiar la debutul bursier, subliniind entuziasmul extraordinar al investitorilor față de inteligența artificială.

Într-o intervenție de joi, la sediul Nasdaq, directorul general al Anthropic, Dario Amodei, și președinta companiei, Daniela Amodei, au evidențiat potențialul inteligenței artificiale în domenii precum medicina și educația. Totodată, ei au abordat riscurile acestei tehnologii și importanța luării „deciziilor corecte în materie de siguranță”.

Cei șapte cofondatori ai Anthropic au ajuns să dețină averi de zeci de miliarde de dolari fiecare. Toți șapte s-au angajat să direcționeze 80% din participațiile lor la Anthropic către cauze filantropice.