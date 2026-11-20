Germania a găsit cumpărători pentru operațiunile TikTok în Europa contra unei sume uriașe. Chinezii nu vor să vândă. Ce urmează

2 minute de citit Publicat la 16:59 20 Noi 2026 Modificat la 16:59 20 Noi 2026

Germania a anunțat că a găsit investitori dispuși să cumpere operațiunile europene ale TikTok. Foto: Hepta

Mai mulți investitori interesați să aloce până la 25 de miliarde de euro pentru a achiziționa majoritatea operațiunilor TikTok în Uniunea Europeană au fost identificați de guvernul german, a declarat vineri Wolfram Weimer, oficial din cadrul Ministerului Culturii de la Berlin, citat de Politico.

„Am discutat deja cu numeroși investitori. Este o inițiativă paneuropeană și considerăm că aceștia ar putea investi aproximativ 25 de miliarde de euro într-o astfel de afacere. Iar TikTok Europa ar trebui să fie deschisă la vânzarea a 75% – 80% din acțiuni”, a detaliat el.

Germania și Austria au lansat la începutul săptămânii această inițiativă, care este similară cu abordarea adoptată de administrația Trump. Liderul republican a amenințat cu interzicerea TikTok în primul său mandat, iar în ianuarie 2026 chinezii au transferat controlul operațiunilor în SUA către un consorțiu de investitori.

În Europa, guvernele de la Berlin și Viena au invocat temeri privind influența TikTok asupra democrației pe continent.

Vineri, un purtător de cuvânt al TikTok a respins propunerea de achiziție a operațiunilor europene, calificând-o drept „absurdă” și argumentând că platforma este deja supusă „unei legislații europene cuprinzătoare, inclusiv Legii privind serviciile digitale (Digital Services Act) și Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

E vorba de legi care oferă un cadru juridic clar „pentru orice companie care investește și își desfășoară activitatea în Europa”, a insistat oficialul TikTok.

Cum au procedat americanii cu TikTok

La începutul acestui an, președintele Donald Trump a impus vânzarea diviziei americane a TikTok către investitori din Statele Unite, după ce a amenințat cu interzicerea aplicației pe teritoriul SUA din motive de securitate națională.

La vremea respectivă, au apărut critici iar măsura a fost interpretată ca o încercare de a menține un control politic asupra platformei sociale. În plus, multe voci au indicat că investitorii implicați în achiziția operațiunilor TikTok sunt aliați apropiați ai lui Trump, precum fondatorul Oracle, Larry Ellison.

„Schema (propusă de Germania și Austria) este aceeași cu cea aplicată de americani sub coordonarea Oracle”, a precizat Wolfram Weimer. Potrivit acestuia, investitorii dispuși să aloce până la 25 de miliarde de euro provin din cinci țări europene. Oficialul german nu a menționat cele cinci țări.

El a făcut declarațiile înainte de o reuniune cu omologii săi din alte state, convocată pentru a obține o susținere mai largă pentru această inițiativă.

Grupul german Axel Springer – compania-mamă a publicației Politico – și-ar fi manifestat interesul de a participa la o astfel de tranzacție. Un purtător de cuvânt citat chiar de Politico a confirmat că grupul ar fi deschis la o asemenea achiziție.

Totuși, conglomeratul media cu sediul la Berlin nu a putut fi contactat imediat pentru a comenta declarațiile lui Wolfram Weimer, precizează publicația citată.