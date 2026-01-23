TikTok rămâne în SUA după ani de dispute: noua entitate va fi controlată în proporție de peste 80% de investitori americani

2 minute de citit Publicat la 10:02 23 Ian 2026 Modificat la 10:02 23 Ian 2026

sursa foto: Getty

TikTok a anunțat, joi, că a finalizat un acord pentru înființarea unei noi entități în Statele Unite, o mișcare care îi permite să evite interdicția amenințată de autorități și să pună capăt unei lungi dispute juridice, scrie The Guardian.

Acordul, încheiat de ByteDance, compania chineză care deține TikTok, prevede crearea unei structuri cu capital majoritar american. Investitori precum Oracle, controlată de Larry Ellison, fondul de private equity Silver Lake și grupul MGX din Abu Dhabi vor deține împreună 80,1% din noua entitate, în timp ce ByteDance va păstra un pachet de 19,9%.

Anunțul vine la cinci ani după ce Donald Trump a amenințat pentru prima dată cu interzicerea platformei în SUA, în timpul primului său mandat.

Viitorul TikTok în Statele Unite a rămas mult timp incert, într-o saga începută după ce Congresul a adoptat cu o majoritate covârșitoare, în 2024, o lege care prevedea interzicerea aplicației dacă nu era vândută unui cumpărător american. Curtea Supremă a confirmat legea în ianuarie 2025, însă, în prima zi a noului mandat, Trump a semnat un ordin executiv care a amânat aplicarea interdicției.

De atunci, punerea ei în practică a fost întârziată în mod repetat, în timp ce autoritățile americane, compania și potențialii parteneri americani au negociat un acord.

În septembrie, Trump a semnat un nou ordin executiv care a schițat un plan prin care investitori americani urmau să preia controlul majoritar asupra operațiunilor TikTok din SUA, iar noua versiune a platformei să fie administrată de un consiliu de administrație format din șapte membri, majoritar americani, experți în securitate cibernetică și securitate națională.

Compania a anunțat că Adam Presser, fost director general și șef global al operațiunilor și al departamentului de încredere și siguranță la TikTok, va deveni directorul executiv al noii entități. Din consiliul de administrație va face parte și Shou Chew, actualul CEO al TikTok.

Potrivit comunicatului, entitatea americană va funcționa „sub garanții clar definite care protejează securitatea națională, prin măsuri cuprinzătoare de protecție a datelor, securitatea algoritmilor, moderarea conținutului și asigurări software pentru utilizatorii din SUA”.

Algoritmul de recomandare a conținutului va fi reantrenat, testat și actualizat pe baza datelor utilizatorilor americani, a mai precizat compania.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că atât guvernul chinez, cât și cel american și-au dat acordul pentru acest aranjament, potrivit Reuters. Ambasada Chinei la Washington nu a comentat imediat.

Într-o postare pe rețelele sociale, joi seara, Trump i-a mulțumit președintelui Chinei, Xi Jinping, „pentru colaborare și, în cele din urmă, pentru aprobarea acordului”.

„Sunt foarte fericit că am ajutat la salvarea TikTok. Va fi deținut acum de un grup de mari patrioți și investitori americani, cei mai mari din lume, și va deveni o voce importantă”, a scris președintele SUA.

Îngrijorările parlamentarilor și oficialilor americani legate de TikTok se concentrează asupra securității datelor utilizatorilor, existând temeri că guvernul chinez ar putea folosi platforma pentru a colecta informații despre cetățenii americani – acuzații respinse în mod repetat de companie.

Legea adoptată în 2024, în timpul administrației lui Joe Biden, interzicea ByteDance să păstreze legături operaționale cu o entitate TikTok din SUA, dar oferea președintelui puterea de a decide dacă un acord respectă cerințele legale.

Amenințarea cu interdicția a generat reacții puternice în Statele Unite, în special din partea influencerilor și creatorilor de conținut care depind de aplicație.

Silver Lake, Oracle și MGX vor deține fiecare câte 15% din noua entitate. Printre investitori se află și firma de investiții a lui Michael Dell, fondatorul miliardar al Dell Technologies.