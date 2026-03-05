Cel mai tânăr designer din lume are doar 9 ani și tocmai şi-a prezentat colecţia la Săptămâna Modei de la Paris

Considerat în lumea modei un fenomen, Max Alexander creează instinctiv haine de la vârsta de patru ani.Sursa foto: captura foto facebook/Max Alexander

Max Alexander, cel mai tânăr designer din lume, în vârstă de 9 ani, şi-a prezentat pentru prima oară colecţia de haine în cadrul Săptămânii Modei de la Paris, în decorul somptuos al Operei Garnier.

Considerat în lumea modei un fenomen, Max Alexander creează instinctiv haine de la vârsta de patru ani. Tenacitatea băiatului i-a permis să defileze pentru prima dată pe podiumul de modă la Paris, marți, 3 martie, sub candelabrele Operei Garnier, relatează Liberacion.

Cu 5,8 milioane de urmăritori pe reţelele sociale, Max Alexander a distribuit neîncetat pe contul său imagini din culisele creațiilor sale în ultimii cinci ani, cu binecuvântarea mamei sale.

Stabilit în California, unde a transformat primul etaj al casei familiei sale într-un studio, a intrat în Guinness World Records ca cel mai tânăr designer de modă care a organizat oficial o prezentare de modă. Pasiunea sa este autentică, iar tânărul designer, care lucrează direct pe corpul modelului, a învățat inițial prin încercări repetate și greşeli, cu sprijinul tatălui său, Jack Kolodny.

Publicul prezent a întâmpinat colecţia tânărului designer cu ropote de aplauze, astfel Parisul este martorul nașterii unui talent precoce care ar putea redefini foarte bine următoarea generație de haute couture.