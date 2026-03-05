Povestea incredibilă a unui bărbat bolnav din Italia care aştepta un transplant de la fiica lui blocată în Dubai

Ministerul Afacerilor Externe din Italia a intervenit şi ajutat-o pe femeie să plece din Dubai şi să ajungă în Italia. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Războiul din Orientul Mijlociu amenința să transforme o cursă contra cronometru într-o tragedie familială. Un bărbat din Piacenza, care suferea de leucemie acută, aștepta un transplant de măduvă osoasă crucial pentru supraviețuirea sa. Singurul donator compatibil era fiica sa, rezidentă în Australia, care, la fel ca mulți alți turiști și pasageri, a rămas blocată în Dubai cu soțul ei în timpul unei escale în călătoria sa spre Italia.

O femeie a rămas blocată în Dubai în timp ce călătorea din Australia în Italia pentru a dona măduvă osoasă tatălui ei, care locuieşte în Piacenza, în Italia şi suferea de leucemie acută și avea nevoie de un transplant urgent, relatează La Repubblica.

Zile întregi, familia a îndurat ore întregi de suferință, căutând soluții alternative pentru a permite femeii să ajungă în Italia cât mai repede posibil pentru ca fiica pacientului să se supună procedurilor medicale necesare pentru transplant. Ministerul Afacerilor Externe din Italia a intervenit şi ajutat-o pe femeie să iasă din zona de conflict şi să ajungă în Italia. Autoritatea Sanitară Locală (ASL) din Piacenza este pregătită să o primească pentru procedurile necesare.

Femeia, care locuiește în Australia cu familia sa, soțul și cei doi copii, plecase să se alăture tatălui ei, dar ajunsă în Dubai unde trebuia să facă doar o escală, s-a trezit blocată, fără nicio modalitate de a-și continua călătoria, având în vedere climatul internațional după atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului. O situație împărtășită de sute de alți italieni, dar cu o angoasă mai mare, deoarece femeia este singurul donator compatibil pentru transplantul tatălui ei. Asistența oferită de Farnesina Ministerul de Externe italian a intervenit şi a explicat că femeia a aterizat în Italia „datorită asistenței oferite de Ministerul Afacerilor Externe, Ambasadei Italiei în Emiratele Arabe Unite și Consulatului Italiei din Dubai. În această situație de securitate extrem de complicată, autorităţile italiene gestionează în mod necesar asistența pentru identificarea zborurilor de retur, acordând prioritate celor mai vulnerabile situații, inclusiv bolnavilor și persoanelor cu minori”.