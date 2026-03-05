Ce au arătat bombardamentele iraniene asupra centrelor de date ale companiei lui Jeff Bezos: "Cloud-ul nu e magic"

Războiul din Orientul Mijlociu a scos în evidență vulnerabilitatea sectorului tehnologic la conflicte armate. În imagini: bombardament israelian în Beirut, Liban. Sursă foto: Hepta

Daunele produse de atacuri cu drone iraniene la trei facilități Amazon Web Services (AWS) din Orientul Mijlociu atrag atenția asupra vulnerabilităților sectorului IT la războaie, pe fondul expansiunii rapide a tehnologiei, relatează presa internațională.

Divizia de cloud computing a companiei lui Jeff Bezos a anunțat, luni seară, că două centre de date din Emiratele Arabe Unite au fost lovite direct, iar o altă unitate din Bahrain a fost avariată după ce o dronă a căzut în apropiere.

„Aceste atacuri au provocat daune structurale, au perturbat furnizarea de energie electrică infrastructurii noastre și, în unele cazuri, au necesitat intervenții pentru stingerea incendiilor, care au dus la daune suplimentare cauzate de apă”, a declarat AWS.

Marți seară, compania a anunțat într-o actualizare că eforturile de recuperare la centrele de date din Emiratele Arabe Unite înregistrează progrese.

Spre deosebire de perturbările anterioare ale AWS, care au implicat probleme de natură software și au dus la întreruperi globale, atacurile iraniene soldate cu daune fizice par să fi generat doar perturbări localizate și limitate.

Amazon i-a sfătuit pe clienții centrelor din Orientul Mijlociu să migreze în alte regiuni

Amazon Web Services găzduiește multe dintre cele mai utilizate servicii online din lume, oferind infrastructură de cloud computing în multor departamente guvernamentale, universități și companii.

Compania i-a sfătuit pe clienții care utilizează serverele din Orientul Mijlociu să migreze către alte regiuni și să direcționeze traficul online departe de Emiratele Arabe Unite și Bahrain.

„Amazon și-a configurat, în general, serviciile astfel încât pierderea unui singur centru de date să fie relativ neimportantă pentru operațiunile sale”, explică Mike Chapple, profesor de Tehnologia Informației la Colegiul de Afaceri al Universității Notre Dame.

Alte centre de date din aceeași zonă pot prelua controlul, iar de cele mai multe ori asta se întâmplă fără probleme în fiecare zi, pentru a echilibra volumul de lucru, a continuat acest specialist.

„Acestea fiind spuse, pierderea mai multor centre de date dintr-o zonă de disponibilitate ar putea cauza probleme grave, deoarece lucrurile ar putea ajunge la un punct în care pur și simplu nu mai există suficientă capacitate rămasă pentru a gestiona toată munca”, a concluzionat el.

Amazon și-a grupat centrele în 39 de regiuni de pe glob

În mod uzual, Amazon nu dezvăluie numărul exact de centre de date pe care le operează în lume.

Compania menționează doar că aceste centre sunt grupate în 39 de regiuni geografice, trei astfel de regiuni din Orientul Mijlociu acoperind Emiratele Arabe Unite, Israel și Bahrain.

Fiecare regiune AWS este împărțită în cel puțin trei zone de disponibilitate a centrelor de date, fiecare zonă fiind izolată și separată fizic.

Zonele de disponibilitate se află la o distanță de maximum 100 de kilometri una de cealaltă și sunt conectate prin rețele cu latență ultra-scăzută, care reduc decalajul în transmiterea datelor.

Specialist: Centrele de date beneficiază de măsuri de securitate care nu sunt eficiente în caz de război

AWS mai spune că centrele sale de date au conexiuni redundante la apă, energie electrică, telecomunicații și internet, astfel încât să poată fi menținută continuitatea operațiunilor în caz de urgență.

Ele dispun și de măsuri fizice de securitate, între care agenți de pază, garduri, supraveghere video și sisteme de alarmă. Însă acestea sunt concepute pentru a ține la distanță intrușii, nu pentru a oferi protecție împotriva atacurilor cu drone și rachete.

Potrivit lui Mike Chapple, atacurile iraniene le reamintesc clienților și publicului că serviciile în cloud nu sunt „magice” și necesită în continuare facilități fizice la sol, care sunt vulnerabile la diverse scenarii de dezastru.

„Centrele de date administrate de AWS și de alți furnizori sunt facilități masive, greu de ascuns. Organizațiile care utilizează servicii de la orice furnizor de cloud din Orientul Mijlociu ar trebui să ia imediat măsuri pentru a-și muta serviciile de calcul în alte regiuni”, a îndemnat el.