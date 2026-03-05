O navă sub pavilion maltez a fost lovită de două rachete în Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale. Foto: Profimedia Images

O navă sub pavilion maltez a fost lovită de o rachetă în Strâmtoarea Ormuz, în largul coastei Omanului. Ministrul Transporturilor din Malta, Chris Bonett, a confirmat atacul într-o declarație, afirmând că va convoca Comitetul pentru Securitate Maritimă pentru a monitoriza situația.

Nava portacontainere Safeen Prestige a fost lovită de două rachete la ora 15:09, ora Maltei, în timp ce se îndrepta spre Arabia Saudită.

În urma atacului, a izbucnit un incendiu, în principal în sala motoarelor. Nava a fost lovită la pupa, deasupra nivelului mării.

Deși nava a suferit avarii relativ semnificative, cei 24 de membri ai echipajului aflați la bord - 21 de cetățeni egipteni și trei cetățeni ucraineni - nu au fost răniți și au fost salvați de forțele navale ale Sultanatului Oman.

„Având în vedere aceste evoluții, am solicitat ca Comitetul pentru Securitate Maritimă să se întrunească pentru a monitoriza situația și a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare”, a declarat ministrul. „Ca țară, solicităm încă o dată siguranța și protecția navelor și, mai presus de toate, a tuturor navigatorilor care își îndeplinesc atribuțiile, în special a celor care servesc pe navele comerciale.”

Ministrul a declarat: „Malta reiterează importanța protejării principiilor libertății de navigație și a respectării stricte a dreptului maritim internațional ca piloni fundamentali ai politicii noastre maritime, care susține în mod constant că niciun conflict nu ar trebui să pună în pericol securitatea comerțului maritim mondial.”

Atacul are loc pe fondul escaladării tensiunilor din regiunea Golfului, în contextul în care Iranul lansează atacuri de represalii în urma atacurilor israeliene și americane asupra țării, care l-au ucis pe liderul suprem iranian.

La începutul acestei săptămâni, Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran (IRGC) a declarat că Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru comerțul global cu petrol, se află sub controlul său și a amenințat că va ataca orice navă care o trece.

Atacul asupra navei Safeen Prestige este al patrulea atac raportat în ultima zi.

Ebrahim Jabari, consilier senior al conducerii IRGC, a amenințat că va crește și mai mult prețurile petrolului, susținând că Iranul nu va permite niciunui petrol să părăsească regiunea.

Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, este traversată de aproximativ 20% din rezervele globale de petrol.