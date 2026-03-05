Rusia amenință, după ce Macron a propus extinderea umbrelei nucleare în Europa: „Vom revizui planurile armatei”

1 minut de citit Publicat la 13:32 05 Mar 2026 Modificat la 13:34 05 Mar 2026

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova. Foto: Hepta

Rusia a declarat că planul Franței de a-și extinde arsenalul nuclear este o mișcare extrem de „destabilizatoare”, care reprezintă o potențială amenințare pentru Moscova. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca anunțul se încadrează în politică „anti-rusească” a Parisului.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat planul luni, declarând că și alte țări europene vor putea participa la exercițiile nucleare franceze. Franța și Germania au declarat că au înființat un grup de coordonare nuclear pentru a discuta aspecte legate de descurajare.

Macron a declarat pentru prima dată în martie 2025 că va lansa un dialog strategic privind extinderea protecției umbrelei nucleare a Franței la aliații europeni care s-au bazat până acum pe Statele Unite.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat reporterilor că anunțul lui Macron din această săptămână a fost „o evoluție extrem de destabilizatoare”, potrivit TASS.

Anunțul reprezintă „o consolidare și o extindere semnificativă a potențialului nuclear al NATO, care, în cazul unui conflict militar direct cu Rusia, ar putea fi folosit în mod coordonat împotriva țării noastre”, a spus ea.

Zaharova a menționat că extinderea capacităților nucleare ale NATO necesită o atenție sporită și „cea mai atentă analiză” în dezvoltarea și planificarea militară a Rusiei.

Purtătorul de cuvânt a mai spus că Rusia este din ce în ce mai convinsă că orice viitoare acorduri de control al armelor nucleare care implică Moscova vor trebui să țină cont de capacitatea nucleară generală a NATO.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, vorbind separat cu reporterii, a declarat că mișcarea franceză a justificat poziția Moscovei conform căreia armele nucleare franceze și britanice ar trebui să facă parte din orice negociere viitoare privind echilibrul nuclear global.

România analizează propunerea Franței, urmând ca o decizie să fie luată de președintele Nicușor Dan și de CSAT, a anunțat ministrul român de Externe, Oana Țoiu.