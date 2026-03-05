Intră România sub „umbrela nucleară” a Franței? Președintele Nicușor Dan merge în Polonia să discute cu Nawrocki și Tusk

Publicat acum 12 ore si 45 minute

Președintele Nicușor Dan este așteptat să transmită punctul său de vedere cu privire la oferta Franței de a extinde umbrela sa nucleară și în România. Surse oficiale de la Palatul Cotroceni au declarat, pentru Antena 3 CNN, că „România analizează de mai mult timp propunerea Franței de a face parte din umbrela nucleară franceză”, însă șeful statului nu a luat deocamdată o decizie.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, luni, că Franța va autoriza desfășurarea temporară a aeronavelor sale nucleare în țările aliate, ca parte a noii sale strategii nucleare.

Din grupul statelor care ar putea beneficia de protecția nucleară franceză fac parte Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Danemarca, Suedia și Grecia. România nu a fost enumerată de Emmanuel Macron. Dar discuții au existat și au fost confirmate inclusiv de ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„România a fost invitată, alături de alte țări europene, la discuțiile cu Franța privind extinderea capacităţii de descurajare nucleară”, a declarat marți ministrul român de Externe, Oana Țoiu.

Totuși, deoarece proiectul se află în stadii incipiente, o decizie va fi luată de către cel mai înalt consiliu de securitate al țării, respectiv în CSAT.

„Președintele este șeful CSAT, deci de el depind negocierile și aspectele de securitate, precum și hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Imperativul fiecărei țări este să-și asigure securitatea propriilor cetățeni, iar eu am încredere atât în președintele nostru, cât și în deciziile inter-instituționale, că vom lua cea mai bună decizie cu privire la aceste aspecte”, a spus Țoiu.

Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană. Singurul alt stat european care deține arme nucleare este Marea Britanie.