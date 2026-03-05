Intră România sub „umbrela nucleară” a Franței? Președintele Nicușor Dan merge în Polonia să discute cu Nawrocki și Tusk

Prima reacție a lui Nicușor Dan privind oferta Franței de a extinde umbrela sa nuclearăPublicat acum 12 ore si 45 minute
Președintele Nicușor Dan este așteptat să transmită punctul său de vedere cu privire la oferta Franței de a extinde umbrela sa nucleară și în România. Surse oficiale de la Palatul Cotroceni au declarat, pentru Antena 3 CNN, că „România analizează de mai mult timp propunerea Franței de a face parte din umbrela nucleară franceză”, însă șeful statului nu a luat deocamdată o decizie.
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, luni, că Franța va autoriza desfășurarea temporară a aeronavelor sale nucleare în țările aliate, ca parte a noii sale strategii nucleare.
Din grupul statelor care ar putea beneficia de protecția nucleară franceză fac parte Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Danemarca, Suedia și Grecia. România nu a fost enumerată de Emmanuel Macron. Dar discuții au existat și au fost confirmate inclusiv de ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
„România a fost invitată, alături de alte țări europene, la discuțiile cu Franța privind extinderea capacităţii de descurajare nucleară”, a declarat marți ministrul român de Externe, Oana Țoiu.
Totuși, deoarece proiectul se află în stadii incipiente, o decizie va fi luată de către cel mai înalt consiliu de securitate al țării, respectiv în CSAT.
„Președintele este șeful CSAT, deci de el depind negocierile și aspectele de securitate, precum și hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Imperativul fiecărei țări este să-și asigure securitatea propriilor cetățeni, iar eu am încredere atât în președintele nostru, cât și în deciziile inter-instituționale, că vom lua cea mai bună decizie cu privire la aceste aspecte”, a spus Țoiu.
Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană. Singurul alt stat european care deține arme nucleare este Marea Britanie.
Nicușor Dan merge într-o vizită în Polonia. Are întâlniri cu Karol Nawrocki și Donald TuskPublicat acum 13 ore si 4 minute
Președintele Nicușor Dan merge, joi, la Varșovia, la invitația omologului său din Polonia, Karol Nawrocki, a anunțat Administrația Prezidențială.
Cu acest prilej, Președintele României va mai avea întrevederi cu Prim-ministrul polon, Donald Tusk, precum și cu Mareșalul Seimului Republicii Polone, Włodzimierz Czarzasty, și Mareșalul Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska.
De asemenea, șeful statului va participa și la un eveniment economic organizat de Camera de Comerț și Industrie Polono-Română (PRBCC).
„Avansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Polonă, precum și o mai bună cooperare la nivel european și aliat sunt coordonatele definitorii ale acestei vizite. În acest sens, vor fi discutate prioritățile de pe agenda bilaterală și proiectele majore din cadrul Parteneriatului Strategic, cu accent pe dezvoltarea schimburilor economice și a investițiilor”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.
În centrul discuțiilor se va afla tema securității europene.
„Astfel, convorbirile se vor axa pe colaborarea României și a Poloniei pentru menținerea solidarității europene și aliate, cu obiectivul principal de întărire a posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO. Vor fi discutate modalitățile cele mai bune pentru a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul securității și al industriei apărării, precum și la nivel multilateral, în cadrul oferit de Formatul București 9, a cărei următoare reuniune va avea loc anul acesta la București în luna mai”, potrivit comunicatului citat.
De asemenea, urmează a fi abordate și teme de actualitate precum cele privind agenda Consiliului European, procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, sprijinul pentru Ucraina și situația din Republica Moldova.
Vizita Președintelui Nicușor Dan în Polonia are loc în contextul Zilei Solidarității româno-polone, 3 martie, dată care marchează semnarea „Convenției de alianță defensivă între Regatul României și Republica Polonă” din 1921, simbol al prieteniei și al legăturilor profunde care unesc poporul român și cel polonez, a amintit Administrația Prezidențială.