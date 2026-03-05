Google deschide un centru de Inteligență Artificială în inima celei mai mari economii europene: "Politicienii nu înțeleg implicațiile"

Publicat la 08:50 05 Mar 2026

Google deschide un centru de Inteligență Artificială la Berlin. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Hepta

Google inaugurează joi, la Berlin, un centru de Inteligență Artificială într-un demers menit să ajute Germania să recupereze terenul pierdut în acest domeniu tehnologic cheie, relatează Agerpres, care citează AFP.

Proiectul proiect face parte din investiția de 5,5 miliarde de euro a Google în "viitorul digital" al celei mai mari economii din Europa.

Gigantul american nu a dezvăluit detalii despre noul amplasament, dar Ministerul German pentru Digitalizare a precizat că acesta va reuni operațiuni de dezvoltare a Inteligenței Artificiale, activități de cloud computing și infrastructură de date, precum și un spațiu alocat cooperării între startup-uri și centre de cercetare.

Germania vrea să rămână competitivă în cursa globală a inteligenței artificiale, dar provocările sunt enorme, arată Janis Hecker de la federația de afaceri digitale Bitkom.

"Deocamdată, coaliția guvernamentală formată din conservatori și social-democrați nu a înțeles implicațiile și subestimează importanța acestor tehnologii pentru crearea de valoare, dar și pentru suveranitate și apărarea valorilor noastre", a adăugat el.

Reprezentant al industriei tech: SUA acumulează într-un an mai multă putere de calcul decât are toată Germania

Statele Unite, jucătorul dominant în sectorul tehnologic, acumulează în fiecare an mai multă capacitate de calcul decât posedă Germania în total, potrivit organizației sale.

Acest reprezentat a atras atenția că doar o miime din bugetul federal german propus pentru 2026 este dedicată Inteligenței Artificiale și doar o fracțiune din investiția masivă în modernizarea infrastructurii este alocată tehnologiilor de vârf.

În acest context, angajamentul Google față de Germania reprezintă un câștig semnificativ, conchide reprezentantul Bitkom.

În ultimele luni, Germania anunțat mai multe inițiative de anvergură în acest domeniu, cum ar fi investiția de 11 miliarde de euro a grupului de retail Schwarz într-un viitor mega-centru de date lângă Berlin.

Cea mai mare economie a Europei își propune să construiască o multitudine de astfel de uzine digitale, care, prin puterea lor de calcul și stocare, sunt esențiale pentru ca firmele germane să integreze și să utilizeze Inteligența Artificială.

Dacă folosirea acesteia se extinde pe scară largă în Germania, țara ar putea genera o valoare adăugată suplimentară de 440 de miliarde de euro până în 2034, conform unui studiu realizat de Institutul IW, citat de ziarul Handelsblatt.

Europa, dependentă de giganții tehnologici americani în materie de AI

Deși salutate de sectorul tehnologic local, astfel de proiecte ridică întrebări cu privire la dependența tehnologică a Europei.

Chiar și atunci când giganții americani nu sunt parteneri direcți, ei se găsesc în inima lanțului valoric, de la infrastructura cloud până la procesoarele extrem de căutate ale Nvidia.

La un summit privind suveranitatea tehnologică din noiembrie, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au pledat pentru "opțiunea europeană" vizând dezvoltarea unor companii locale performante.

Pentru Antonio Kruger, directorul Centrului German de Cercetare pentru AI (DFKI), nu ar fi "înțelept" să încercăm să depășim China sau Statele Unite, față de care decalajul este prea mare, așa cum se întâmplă în cazul modelelor lingvistice de mare capacitate (LLM) utilizate de ChatGPT.

Europa ar trebui, în schimb, să se specializeze, datorită unui avantaj clar: datele industriale ale IMM-urilor și corporațiilor.

Aceste date pot fi folosite pentru a antrena modele mici de AI pentru a "rezolva sarcini foarte specifice" în cadrul fabricilor sau al administrației.

"În acest domeniu, cursa este deschisă", afirmă acest specialist.