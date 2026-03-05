România e al doilea producător de țiței din Europa, dar plătește motorina peste nivelul pieței. Ce spun experții despre prețul corect

Prețul motorinei la pompă din România este peste nivelul prețului corect de piață. Sursa foto: Getty Images

Deși România este al doilea producător de țiței din Europa, are una dintre cele mai dezvoltate infrastructuri petroliere din Europa Centrală și de Est, cu rafinării și acces direct la importuri maritime prin Marea Neagră, românii plătesc pentru motorină mai mult cu 10 bani pe litru decât ar justifica piața, precizează Asociatia Energia Inteligentă (AEI).

Experții avertizează că evoluția costurilor petrolului din ultimele 90 de zile, indică faptul că prețul motorinei la pompă din România este peste nivelul prețului corect de piață. “Diferența nu este dramatică — aproximativ 10 bani pe litru — dar într-o economie care consumă milioane de tone de carburant anual, chiar și această marjă aparent mică devine relevantă”, precizează AEI.

Conform calculelor AEI prețul mediu al motorinei la pompă ar fi trebuit să crească de la 7,64 lei/l în decembrie 2025 la un maxim de aproximativ 8,35 lei/l în prima săptămână din martie 2026.

Pe baza fluxurilor logistice și a costurilor materiei prime achiziționate, analiza indică faptul că prețul corect al motorinei nu ar trebui să depășească aproximativ 8,35 lei/l, iar cel al benzinei aproximativ 8,18 lei/l. Cu toate acestea, conform datelor publicate de platforma PecoOnline, în data de 5 martie 2026 , prețul mediu al motorinei în România era de 8,45 lei/l . Diferența este de aproximativ 10 bani pe litru peste nivelul estimat al costurilor .

La un consum anual de aproximativ 6,6 milioane de tone de motorină, o diferență de doar 10 bani pe litru poate însemna sute de milioane de lei anual.

“În acest context, ar fi util ca Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței să analizeze evoluția marjelor din sectorul distribuției de carburanți și modul în care acestea s-au modificat în ultimele zile. Mai multă transparență privind structura prețului la pompă ar contribui la consolidarea încrederii publice într-o piață esențială pentru economie. Pentru că, într-o economie dependentă de transport rutier, prețul motorinei nu este doar o problemă energetică — ci una care afectează întreaga economie”, precizează AEI.

România importă o mare parte din țițeiul pe care îl procesează

Prețul crescut la pompă vine în condițiile în care România importă o mare parte din țițeiul pe care îl procesează. Consumul anual de țiței al României este de aproximativ 10 milioane de tone .

Producția internă acoperă doar 2,9 milioane de tone, ceea ce înseamnă că aproximativ 70% din necesar provine din importuri. Principalele surse sunt: Kazahstan, Azerbaidjan și Irak.

Motorina este principalul carburant al economiei românești. Consumul anual este de aproximativ 6,6 milioane de tone, o parte importantă fiind acoperită din importuri directe sau din țiței importat și rafinat local.

Capacitatea totală de rafinare este de aproximativ 12 milioane de tone anual, suficientă pentru a acoperi mare parte din consumul intern și pentru exporturi regionale. Transportul țițeiului și al produselor petroliere este realizat prin rețeaua operată de Conpet , care are aproximativ 3800 km de conducte .

Pe de altă parte, capacitatea totală estimată de stocare pentru țiței și produse petroliere în România este aproximativ 3,3 milioane de tone, aproape jumătate din consumul unui an întreg al României.

Preţul carburanţilor în România ar putea ajunge la 10 lei pe litru dacă barilul de petrol va depăşi 120 dolari şi dacă va mai creşte în continuare preţul la tona de motorină, a transmis, marţi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la doar o zi după ce a contrazis acest scenariu al scumpirilor, inclusiv la Antena 3 CNN.