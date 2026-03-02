Ministrul Energiei, despre creșterea prețurilor la pompă: “În cel mai negru scenariu, avem rezerve pentru 90 de zile”

Bogdan Ivan a precizat că România depinde în proporție de aproximativ 50% de importuri pentru aprovizionarea cu motorină. Sursa foto: Getty Images

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că România dispune de rezerve de motorină pentru aproximativ 90 de zile, suficiente pentru a asigura aprovizionarea și menținerea stabilității pieței chiar și în cel mai pesimist scenariu, în care strâmtoarea Ormuz ar fi blocată pe termen lung, iar importurile de carburanți ar fi afectate.

“Am avut același scenariu anul trecut când au început sancțiunile împotriva Lukoil în care erau breaking news-uri că o să ajungă la 10 lei motorina și benzina. Am luat măsuri de îndată, m-am asigurat că avem depozite, am început să lucrez cu Consiliul Concurenței, cu ANPC-ul, cu ANAF-ul pentru a ne asigura că nu sunt unii agenți economici care pe fondul acestei probleme reale de care nu depinde de decizia noastră în România, prețurile la pompă nu o să crească mai mult decât o zonă justificată de creșterea petrolului la nivel internațional. Mă asigur că nu avem speculă”.

Bogdan Ivan a precizat că România depinde în proporție de aproximativ 50% de importuri pentru aprovizionarea cu motorină.

“România se aprovizionează din mai multe surse. Noi avem suficiente depozite astăzi la nivel național, producem tot necesarul de benzină și exportăm circa jumătate din cât producem.

La diesel producem aproximativ jumătate din totalul consumului, diferența o importăm. Avem depozite pline și în cel mai negru scenariu suntem pregătiți cu rezervele pe care le avem la nivel național să ducem 90 de zile cotațiile actuale fără nicio problemă.

Păstrăm în continuare aprovizionarea cu produse petroliere, că avem rute alternative și împreună cu ANPC și Consiliul Concurenței ne asigurăm că nu sunt agenți economici care profită de situație reală pentru a crește speculativ prețurile”.