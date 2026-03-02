Primarul din Focșani dă detalii despre excursia celor 28 de elevi blocați în Dubai: E o deplasare privată. Copiii au transmis un mesaj

Aeroportul Internațional din Dubai, duminică, 1 martie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Atât primarul municipiului Focșani, Cristi Misăilă, cât și profesoara care însoțește grupul de copii în excursie au făcut precizări privind situația celor 28 de elevi rămași blocați în Dubai, după închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu, din cauza războiului.

Elevii din Focşani blocaţi în Dubai în urma închiderii spaţiului aerian nu au fost martorii niciunui bombardament şi se află în siguranţă, a informat, luni, Oana Nedelcu, unul dintre cadrele didactice care însoţesc grupul.

„Consider necesar să fac o clarificare fermă: ceea ce s-a prezentat până acum în spaţiul public nu corespunde realităţii. Noi nu am fost martorii niciunui bombardament şi nu ne-am aflat într-o situaţie de pericol direct. Grupul este în siguranţă, copiii sunt liniştiţi şi au toate cele necesare. Activitatea noastră se desfăşoară în condiţii normale, iar informaţiile vehiculate care sugerează altceva sunt inexacte. Prioritatea mea rămâne siguranţa elevilor şi comunicarea responsabilă a faptelor reale”, a transmis profesoara.

Edil: Eu am aflat din presă despre aceşti copii. Este o deplasare privată, nu e nici prin şcoală, nici prin primărie

Primarul municipiului Focşani, Cristi Misăilă, a precizat, pentru Agerpres, că această deplasare a celor 28 de elevi este una privată.

„Eu am aflat din presă despre aceşti copii pentru că este o deplasare privată, nu e nici prin şcoală, nici prin primărie. Ţinem legătura cu ei prin Consulat şi Inspectoratul Şcolar Judeţean. Ştim că sunt în regulă, aşteaptă să se deblocheze zborurile să poată ajunge acasă”, a spus edilul.

Un număr de 28 de elevi români din Focşani însoţiţi de două cadre didactice sunt blocaţi în Dubai după ce spaţiul aerian din Orientul Mijlociu a fost închis în urma declanşării conflictului din Iran.

Elevii din Focșani blocați în Dubai au transmis un mesaj: „Excursia a fost peste așteptările noastre”

Cei 28 de elevi din Focșani rămași blocați în Dubai, după închiderea spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite, au transmis un mesaj video.

„Excursia a fost peste așteptările noastre, cu toate că plecarea către casă a fost dată peste cap din cauza acestui conflict politic. Am învățat să fim uniți mereu și să ne respectăm mottoul cu care am plecat de acasă”, au transmis elevii blocați în Dubai, duminică, pe 1 martie 2026, într-un mesaj video postat pe Facebook de Ionuț Filimon, primarul din Soveja.