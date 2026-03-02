Oana Țoiu: “Sunt 14.000 de români în Emiratele Arabe Unite. Am activat intervenția europeană pentru situații de urgență”

Oana Ţoiu a mai afirmat că spaţiul aerian iordanian va fi închis începând de luni. Foto: Hepta

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a precizat luni că în prezent sunt aproximativ 14.000 de cetățeni români în Emiratele Arabe Unite. Ea a spus, într-o conferință de presă, că aceștia se află în siguranță.

“Dintre aceștia, avem un număr relativ mic de cazuri de urgență extremă. Este justificat ca fiecare cetățean să simtă că este într-o situație dificilă. În schimb, estimarea autorităților emirateze este că păstrarea astăzi, mâine până la informații noi a locului actual de reședință, în care se află cetățenii români, în hotelurile în care se află fiecare dintre ei este varianta recomandată. Au avut loc atacuri aeriene”, a precizat Oana Țoiu, care a mai spus că aproximativ 700 de drone au fost lansate deasupra Emiratelor Arabe Unite.

Ea a anunțat că a fost activată intervenția europeană civilă pentru situații de urgență:

“Cei 14.000 de cetățeni sunt în siguranță, dar suntem convinși că numărul celor care vor să părăsească teritoriul este mai mare decât numărul celor care sunt înscriși acum la nivel consular. Vrem să punem împreună cifrele pe care le avem, inclusiv cu agențiile de voiaj.

Am activat intervenția europeană civilă pentru situații de urgență. Înseamnă coordonarea cu celelalte state membre UE, astfel încât în momentul în care un stat membru poate trimite o aeronavă, fie că vorbim de aeronave civile, de aeronave militare, să vedem în ce măsură putem include în transporturile respective, atât noi cât și celelalte state disponibile și cazuri urgente ale cetățenilor altor state. Acest lucru nu înseamnă că nu acordăm prioritate absolută cetățenilor români”.

Oana Ţoiu a mai afirmat că spaţiul aerian iordanian va fi închis începând de luni, de la ora 18 şi până marţi, la ora 9. Pe de altă parte, rămâne funcţională trecerea terestră dintre Qatar şi Arabia Saudită.

Ministrul de Externea adăugat că în Israel sunt aproximativ 200 de români, dintre care 140 în Ierusalim. Acestora li se adaugă cei cu dublă cetățenie.



Printre cetățenii din Israel există patru cazuri medicale urgente, a spus ea. Evacuarea din Israel ar putea fi făcută prin Egipt sau prin Iordania, a adăugat Țoiu.