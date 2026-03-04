Cresc ratele la credite: BNR a anunțat majorarea indicelui ROBOR

Foto: Profimedia Images

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut miercuri la 5,94% pe an, de la 5,76% pe an cât a fost în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), informează Agerpres.

La începutul lui 2025, indicele ROBOR era 5,92%.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 5,96% pe an, de la 5,79%/an marţi, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 6,02%/an, de la 5,92%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2025.