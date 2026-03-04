Șeful AIEA spune că „nu există dovezi că Iranul construieşte o bombă nucleară”, dar există „motive serioase de îngrijorare”

Directorul general al Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Rafael Mariano Grossi. Sursa foto: Getty Images

Directorul general al Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Rafael Mariano Grossi, a transmis un nou mesaj ferm cu privire la programul nuclear al Iranului, subliniind că, deși nu există dovezi că Teheranul construiește o bombă nucleară, nivelul actual al îmbogățirii uraniului și lipsa cooperării depline cu inspectorii internaționali ridică semne serioase de întrebare.

Într-o postare publicată marți pe platforma X, Grossi a reiterat poziția exprimată în rapoartele sale oficiale:

„Am fost foarte clar şi consecvent în rapoartele mele privind programul nuclear al Iranului: deşi nu există dovezi că Iranul construieşte o bombă nucleară, stocul său mare de uraniu îmbogăţit aproape la nivel de armament şi refuzul de a le acorda inspectorilor mei acces deplin reprezintă motive serioase de îngrijorare. Din aceste motive, rapoartele mele anterioare indică faptul că, până când şi dacă Iranul nu va ajuta AIEA în rezolvarea problemelor restante legate de garanţii, Agenţia nu va fi în măsură să ofere asigurări că programul nuclear al Iranului este exclusiv paşnic.”, spune el.

I have been very clear and consistent in my reports on Iran’s nuclear programme: while there has been no evidence of Iran building a nuclear bomb, its large stockpile of near-weapons grade enriched uranium and refusal to grant my inspectors full access are cause for serious… — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) March 3, 2026

Mesajul șefului AIEA vine într-un context regional tensionat, marcat de războiul din Orientul Mijlociu și de temeri privind siguranța instalațiilor nucleare din zonă.

Recent, Grossi a declarat, într-o reuniune specială a Consiliului Guvernatorilor, la Viena, că agenția nu are în prezent indicii potrivit cărora instalațiile nucleare din Iran, inclusiv centrala de la Bushehr sau reactorul de cercetare de la Teheran, ar fi fost atacate sau avariate.

Totodată, AIEA încearcă să mențină legătura cu autoritățile iraniene prin intermediul Centrului pentru Incidente și Urgențe al agenției ONU, însă comunicațiile sunt afectate de situația de securitate din regiune.

Grossi a atras atenția că atât Iranul, cât și alte state din Orientul Mijlociu implicate în conflict, dețin centrale nucleare operaționale, reactoare de cercetare și instalații de stocare a combustibilului nuclear, ceea ce sporește riscurile pentru siguranța nucleară în cazul unor atacuri.

„Până în prezent, nu a fost detectată nicio creștere a nivelului radiațiilor peste nivelul de fond obișnuit în țările care se învecinează cu Iranul”, a mai precizat directorul AIEA, făcând apel la reținere și responsabilitate din partea tuturor actorilor implicați.