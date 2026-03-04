„Am fugit în miez de noapte”. Un sat din Cipru a mai rămas doar cu 30 de oameni după ce o dronă a lovit baza militară britanică

O dronă de fabricație iraniană s-a prăbușit luni dimineață devreme în baza RAF Akrotiri din Cipru, provocând pagube minime și fără a exista răniți. Atacul a avut loc după decizia premierului britanic Sir Keir Starmer de a permite Statelor Unite să folosească bazele britanice pentru operațiuni defensive împotriva Iranului. sursa foto: Getty

Un sat liniștit din sudul Ciprului, obișnuit de zeci de ani cu zgomotul avioanelor militare, s-a trezit peste noapte în mijlocul unui conflict regional care pare să se apropie tot mai mult de Europa. După ce o dronă de atac s-a prăbușit pe pista bazei britanice RAF Akrotiri, autoritățile au ordonat evacuarea localnicilor, iar comunitatea de peste o mie de oameni a rămas aproape pustie. Incidentul a reaprins în Cipru o dezbatere mai veche: cât de sigur este pentru o țară mică să găzduiască baze militare occidentale într-o regiune marcată de tensiuni tot mai mari între Iran, Israel și aliații lor, scrie The Guardian.

Toată viața lui, la fel ca părinții lui înaintea lui, Giorgos Konstantinos a învățat să trăiască lângă baza RAF Akrotiri din Cipru.

S-a obișnuit cu zgomotul avioanelor, cu mișcările vehiculelor militare și cu exercițiile de război. Dar niciodată Konstantinos, viceprimarul satului, nu a văzut ceva asemănător cu ce s-a întâmplat în ultimele două zile.

„Trăim aici, ne-am obișnuit cu toate exercițiile, ne-am obișnuit cu avioanele, dar asta nu ne-am fi imaginat niciodată”, a spus marți avocatul pensionar, stând în fața porții principale a bazei. „Cine s-ar fi gândit că o dronă va zbura pe cerul nostru, va exploda dincolo de gard și ne va obliga pe toți să plecăm?”

Într-o clipă, spune el, pericolele de a trăi lângă o bază britanică, în timp ce un conflict se desfășoară nu foarte departe, au devenit brusc foarte reale. În primele ore ale dimineții de luni, sirenele au început să sune după ce o dronă de atac fără pilot s-a prăbușit pe pista bazei RAF Akrotiri.

A doua zi, satul cu vile și case joase era aproape complet pustiu: mașini de poliție parcate în fața bisericii, străzi ciudat de goale și școala încuiată – semne ale unei evacuări ordonate de guvern și coordonate de forțele de protecție civilă.

„Suntem peste 1.000 de oameni în comunitate, dar astăzi nu au mai rămas mai mult de 30”, a spus Konstantinos. „Toți au plecat, fie la hoteluri, la mănăstirea din apropiere sau la rude în Limassol. Oamenii nu se simt în siguranță când există atâta incertitudine. Nici britanicii nu pot răspunde la întrebarea pe care o pune toată lumea aici: de ce, dacă există atâtea sisteme de apărare aeriană la bază, drona nu a fost detectată mai devreme?”

Este o întrebare pe care tot mai mulți ciprioți o pun.

Cel mai estic stat membru al Uniunii Europene se află la doar 20 de minute de zbor de Liban, de unde oficialii ciprioți cred că miliția șiită Hezbollah a lansat drona de tip Shahed și încă două aparate interceptate ulterior în dimineața zilei de luni.

„Am un loc de muncă la baze, la fel ca mulți dintre noi din Akrotiri”, a spus Michalis Georgiou, unul dintre puținii localnici care până marți se întorseseră în sat. „Ce s-a întâmplat duminică a fost înfricoșător. Dormeam când am auzit sirenele, iar apoi, brusc, eu și părinții mei ne-am făcut bagajele și am fugit. Nu sunt deloc sigur că voi rămâne aici. Același lucru s-ar putea întâmpla din nou, nu?”

Baza RAF este tot ceea ce Georgiou, în vârstă de 25 de ani, a cunoscut vreodată. El este primul care spune că prezența ei pe teritoriul păstrat de Marea Britanie după ce insula și-a câștigat independența în 1960 este „foarte ciudată”.

Parte a unei întinderi din sudul insulei din estul Mediteranei, teritoriul controlat de britanici se întinde pe aproximativ 256 de kilometri pătrați. Peisajul, presărat cu câmpuri aride și antene – cel mai vizibil semn că baza este folosită și ca punct de interceptare și stație de spionaj – înconjoară perimetrul bazei, delimitat de garduri de sârmă ghimpată.

În depărtare, peste golf, se află Limassol, orașul de coastă cunoscut drept „Moscova Mediteranei” datorită popularității sale în rândul rușilor.

Marți seară, la apus, sute de persoane s-au adunat pe faleza din Limassol pentru a protesta împotriva ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului și pentru a cere retragerea instalațiilor militare pe care tot mai mulți le văd ca pe un pericol pentru Cipru.

„Suntem o țară mică și trebuie să rămânem neutri”, a spus Tasos Kosteas, liderul Consiliului Pancyprian pentru Pace, organizația care a organizat protestul. „Bazele reprezintă clar un pericol pentru Cipru, pentru că ele sunt cele pe care Iranul le vizează. Mesajul nostru principal în această seară este că interesele Statelor Unite și ale Israelului nu sunt aceleași cu ale noastre. Marile puteri se interesează de Cipru doar din cauza importanței sale geostrategice, nu pentru oamenii care trăiesc aici”.

Atacul din această săptămână este primul asupra unei instalații militare britanice de pe insulă din 1986 și, în opinia unor oficiali ciprioți, ar putea avea legătură cu decizia premierului britanic Keir Starmer de a permite folosirea bazei într-un rol defensiv de către Statele Unite – chiar dacă Londra susține că atacul a avut loc înainte de anunțarea acestei politici.

Luni, Nicosia a făcut un pas rar și a criticat deschis Londra pentru ceea ce consideră a fi lipsa de claritate privind rolul bazei. Într-un discurs, președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat că țara nu are intenția de a participa la nicio operațiune militară.

Temerile că insula ar putea fi atrasă într-un război regional mai amplu – într-un moment în care deține și președinția Consiliului UE – sunt vizibile și în echipamentele militare care ajung acum pe insulă. În această săptămână, Franța a urmat Grecia și a trimis sprijin militar în Cipru sub forma unor fregate moderne, avioane de luptă F-16 și sisteme antirachetă și antidronă.

Decizia a venit în momentul în care autoritățile au anunțat că Akrotiri și alte câteva zone vor rămâne evacuate încă câteva zile.

„Credem că ar trebui să existe aici un adăpost permanent”, a spus Konstantinos. „Un loc de refugiu unde oamenii să se simtă în siguranță. Nu este o cerere pe care am avut-o înainte, dar acum cred că toată lumea ar fi de acord că a devenit o prioritate”.