Antena Academy a sărbătorit Ziua Femeii printr-un eveniment de dezvoltare profesională și brand personal

Femeile prezente la evenimentul Antena Academy dedicat dezvoltării profesionale. foto: Antena Academy

Pe 3 martie, Antena Academy a marcat Ziua Femeii printr-un eveniment premium care a adus în prim-plan dezvoltarea profesională și consolidarea brandului personal în mediul corporate.

Evenimentul, care a început la ora 10:00, a reunit specialiști, lideri și profesioniști din diverse domenii, oferind participanților o experiență educațională interactivă și aplicabilă imediat în activitatea lor profesională.

Evenimentul a urmărit să evidențieze importanța celor trei piloni esențiali pentru prezența în business: imaginea personală, stilul vestimentar și vocea. Workshop-urile organizate au oferit instrumente concrete pentru dezvoltarea acestor aspecte.

Participantele au aflat cum să își adapteze machiajul la cultura organizațională în cadrul workshop-ului The Art of Make-Up, susținut de Simona Amarandei, au explorat modalități de a construi un stil vestimentar autentic și profesional în sesiunea Office Style cu Eniko Szanto, și au descoperit tehnici prin care vocea poate deveni un instrument de leadership în cadrul workshop-ului Vocea Ta Contează, condus de Elena Păun.

Pe parcursul zilei, participanții au avut ocazia să interacționeze direct cu experții, să pună întrebări și să primească recomandări practice pentru a-și consolida prezența și impactul în mediul corporate. Organizatorii au subliniat că evenimentul nu a fost doar o oportunitate de învățare individuală, ci și un spațiu de networking și consolidare a relațiilor B2B.

Prin această inițiativă, Antena Academy și-a reconfirmat poziția ca hub educațional B2B și platformă de vizibilitate strategică pentru companiile care investesc în oameni și performanță. Centrul combină cursurile dedicate angajaților, consultanța cu specialiști și evenimente corporate cu expunerea în ecosistemul Antena, creând astfel o platformă unică în România, unde educația, business-ul și vizibilitatea se întâlnesc pentru a genera impact real.

Evenimentul a beneficiat de susținerea sponsorilor Trumed, Editura Litera, La Festa și Topline, care au contribuit la promovarea dezvoltării profesionale a femeilor în mediul corporate. Organizatorii au subliniat că sprijinul partenerilor a fost esențial pentru reușita evenimentului și pentru crearea unei experiențe educaționale de înaltă calitate.

Evenimentul a demonstrat că investiția în dezvoltarea personală și profesională a angajaților poate avea un impact direct asupra performanței organizațiilor și că brandul personal și imaginea profesională sunt instrumente strategice în mediul de business. Participanții au plecat cu cunoștințe practice, inspirație și recomandări concrete pentru a-și amplifica impactul în cadrul echipelor și organizațiilor lor.