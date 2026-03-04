România, lovită de războiul din Iran. Cristian Păun: "Ratăm creșterea economică. Trebuie găsite soluții ca prețurile să nu explodeze"

2 minute de citit Publicat la 11:16 04 Mar 2026 Modificat la 11:22 04 Mar 2026

Războiul din Orientul Mijlociu le va face românilor viața mai grea, avertizează economiștii. FOTO: Hepta

România este a doua cea mai vulnerabilă țară din regiune la scumpirile aduse de războiul din Orientul Mijlociu, spune studiul unei bănci europene.

Estimarea arată că inflația în țara noastră ar putea crește cu 1% dacă barilul se scumpește cu 20 de procente.

Profesorul de economie Cristian Păun a explicat la Antena 3 CNN cum o spirală inflaționistă va compromite obiectivul de creștere economică, prin scăderea consumului.

El avertizat că autoritățile trebuie să ia măsuri pentru ca "prețurile să nu explodeze.

"Pe lângă faptul că înseamnă o putere de cumpărare diminuată - pentru că inflația acționează ca o taxă ascunsă - orice creștere de prețuri înseamnă o creștere de dobânzi, pentru că întotdeauna, practic, vei prinde în dobândă inflația.

Creșterea prețurilor va duce la scăderea consumului: cu prețuri mai mari, noi trebuie să ne încadrăm în acel buget pe care nu îl putem crește până nu cresc salariile.

În momentul acesta, cu o economie care stagnează, orice creștere de prețuri pune sub semnul întrebării creșterea PIB-ului, pentru că PIB-ul se măsoară în termeni reali, adică dai deoparte inflația, ceea ce înseamnă că orice procent de 1% - 2% la inflație se va vedea imediat mai departe în PIB-ul real", a declarat Cristian Păun.

Economistul a subliniat că majorarea prețurilor la combustibil se va reflecta în creșteri de prețuri la cele mai multe produse.

Economist: Vom putea vedea la produse o creștere peste cea înregistrată la combustibili

"O bună parte din aceste alimente trebuie produse și asta înseamnă arat, semănat și așa mai departe, adică tot carburant se află acolo, în spate.

Vom putea să vedem, poate ușor peste ceea ce înseamnă creștere la petrol, (o creștere) în prețul final, având în vedere că sunt mai multe componente care folosesc combustibil, iar combustibilul înseamnă cam 10% din costurile de producție pe anumite produse.

Putem să vedem și un efect psihologic: adică, mulți care vor să pună în preț, în mod speculativ, aceste creșteri.

Să nu uităm că din acest preț (al benzinei și motorinei), doar 2,5 lei reprezintă petrol. Restul înseamnă taxe, costuri de distribuție și așa mai departe.

Foarte puțin din acest preț final înseamnă, până la urmă, prețul petrolului. Orice leu care se adaugă la prețul final înseamnă un leu și pentru stat, ceea ce nu e prea înțelept acum.

Deci, poate că n-ar fi rău ca statul să revizuiască puțin fiscalitatea dacă această creștere durează și e consistentă", a explicat Cristian Păun.

Economist: Cu siguranță, românii n-o vor duce mai bine. Trebuie găsite soluții ca prețurile să nu explodeze

El a concluzionat spunând că e probabil că românii vor asista, din nou, la creșterea inflației..

"Acest 8,5% (inflația anuală din ianuarie, n.r.) vine după un 9,7% în decembrie. Intrasem pe o pantă descendentă însă se pare că acum acest nou conflict ne va lovi din nou și s-ar putea să reluăm trendul ascendent al inflației. Încă o dată, repet, ratăm ținta de creștere economică.

Românii n-o vor duce mai bine, cu siguranță.

Deci trebuie să găsim soluții ca prețurile totuși să nu explodeze din nou", a avertizat economistul.