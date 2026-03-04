F1: Organizatorii Marelui Premiu al Australiei au vândut toate biletele în timp record

Publicat la 11:36 04 Mar 2026

Campionatului Mondial de Formula 1 va debuta pe 6 martie, la Melbourne. FOTO: Getty Images

Biletele pentru Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, cursa care deschide sezonul 2026, s-au epuizat în timp record, au anunțat miercuri organizatorii, conform Xinhua, potrivit Agerpres.

Corporația Marelui Premiu al Australiei și guvernul statului Victoria au declarat că biletele s-au vândut complet pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică, marcând cea mai rapidă epuizare de trei zile din istoria evenimentului.

Sezonul 2026 de Formula 1 va începe cu două sesiuni de antrenamente pe circuitul Albert Park din Melbourne, vineri, înainte de o altă sesiune de antrenamente și calificări sâmbătă și de cursa de duminică.

Organizatorii au anunțat că au mai rămas bilete disponibile pentru joi, când campionul mondial en-titre, Lando Norris, și coechipierul său de la McLaren, Oscar Piastri, urmează să apară la un eveniment pentru fani.

Marele Premiu al Australiei din 2025 a fost al doilea cu cea mai mare participare din sezonul de Formula 1, atrăgând o mulțime record de peste 465.000 de oameni.

Steve Dimopoulos, ministrul Turismului, Sportului și Evenimentelor Majore din statul Victoria, a declarat miercuri că epuizarea timpurie a biletelor este o dovadă a atractivității globale a Marelui Premiu al Australiei.

Biroul de Meteorologie (BoM) prognozează că nu vor fi averse de ploaie și o temperatură maximă de 26 de grade Celsius la Melbourne pentru cursa de duminică.

Cursa din 2025 a fost câștigată de britanicul Lando Norris (McLaren). Dacă McLaren se va impune din nou în acest an, campioana mondială de la constructori va egala recordul de victorii al lui Ferrari la Melbourne (14).