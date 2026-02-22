Formula 1: Încă două săptămâni până începe sezonul 2026. Care sunt cele patru echipe favorite după testele din Bahrain

Cu Mercedes, Ferrari, McLaren și Red Bull care par să formeze un cvartet în vârf, se pare că se va deschide o luptă pentru titlul de lider la mijlocul plutonului. Foto: Getty Images

Testele din pre-sezonul Formula 1 2026 s-au încheiat oficial, iar următorul pas este Melbourne. Totuși, munca nu se oprește aici pentru cele 11 echipe, care vor folosi cele două săptămâni rămase până la prima etapă a sezonului (6-8 martie) pentru a analiza datele și a calcula câștigurile pe care le pot obține pe termen scurt și lung. Astfel, Formula 1 a prezentat încă cinci întrebări cheie care au apărut după a doua sesiune de teste din pre-sezonul 2026.

Așa cum s-a întâmplat pe parcursul celor două teste de dinaintea sezonului din Bahrain și la Shakedown-ul din Barcelona dinaintea lor, timpii pe tur nu sunt foarte relevanți, deoarece echipele au rulat programe diferite. Așadar, rămânem cu încă o serie de întrebări înaintea weekendului de deschidere al sezonului.

Cum se prezintă Ferrari?

Charles Leclerc a stabilit ritmul și a condus clasamentul de timp la sfârșitul testelor, pilotul Ferrari terminând cu aproape 0,9 secunde înaintea celui mai rapid pilot, după o serie de calificări simulate foarte impresionante. Însă, deși este o diferență semnificativă, iar mașina părea foarte flexibilă, performanța în teste ar trebui întotdeauna luată cu un mic sentiment de îndoială.

De aceea, șeful Fred Vasseur a recunoscut că a fost mulțumit de mersul lor, în special de kilometrajul mare, deoarece Leclerc a adăugat încă 132 de tururi la recordul lor în ultima zi, dar a revenit la tonul său obișnuit din presezon.

„Mulțumit, da, dar trebuie să ținem cont de obiectivul inițial. Obiectivul nostru a fost să parcurgem mulți kilometri și cred că a mers destul de bine, să colectăm date, să încercăm să ne îmbunătățim sesiune după sesiune și cred că a mers bine. Acum, performanța nu este relativă și, până la urmă, nu știm nivelul de combustibil al celorlalți, nu știm modul motorului, nu știm dacă nu am avut aceleași anvelope. Asta înseamnă că trebuie să ne concentrăm asupra noastră pentru a încerca să facem o treabă mai bună la Melbourne”, a șpus șeful Ferrari.

Tendințele, datele și discuțiile dintre sursele importante ale echipelor arată că faimoasa echipă italiană se află, în cel mai rău caz, în primele patru echipe, care par foarte apropiate, și în cel mai bun caz pe locul doi, sau poate chiar pe primul, în funcție de configurația circuitului.

Chiar dacă nu sunt cei care dau startul la Melbourne, pariul lui Vasseur de a opri dezvoltarea în aprilie anul trecut și de a se concentra pe 2026, apoi de a aduce o mașină de specificații A la teste înainte de a adăuga treptat performanță, inclusiv două dispozitive foarte ingenioase sub forma unei aripioare mici și a unei aripi spate rotative, pare să fi funcționat și le-a oferit o bază solidă.

Cum se descură Mercedes?

Nu pare să fie prea mare diferența între ei și Ferrari, având în vedere că Red Bull și McLaren sunt la mică distanță. Mercedes a arătat o performanță puternică în presezon, de la Barcelona până în Bahrain, dar a fost dificil de determinat ritmul, deoarece nu au făcut simulări de cursă adecvate în al doilea test și nu au urmărit performanța cu un consum redus de combustibil așa cum a făcut Ferrari în ultima zi.

Cu toate acestea, viteza lor în condiții mai calde și mai puțin favorabile a fost foarte mare, în timp ce tranzițiile mai lungi pe care le-au efectuat au fost cu câteva zecimi mai rapide decât cele mai bune tranziții lungi ale Ferrari, deși au fost efectuate ca parte a unei simulări de cursă.

Punctul lor slab a fost fiabilitatea, existând câteva probleme mecanice care au apărut, mai ales când Kimi Antonelli pilota, așa că lucrurile nu au fost deloc simple pentru „Silver Arrows”.

Mercedes a răspuns mai bine la aceste noi reglementări decât a făcut-o în precedentul sezon și sunt în cea mai bună formă din presezon din 2021 încoace.

Deși Toto Wolff și George Russell au dorit să sublinieze puterea noii unități de putere Red Bull, create în colaborare cu Ford, pe linii drepte, în special în ceea ce privește desfășurarea, „datele noastre sugerează că „Silver Arrow” sunt cele care dețin avantajul pe linii drepte, deși doar la o mică diferență”, notează site-ul Formula 1. Momentan, pare că stau confortabil în fruntea primilor patru, dar va trebui să așteptăm primele trei curse pe trei circuite foarte diferite pentru a vedea exact unde se situează. Este McLaren într-o poziție bună pentru a-și apăra titlul? Cu siguranță sunt în competiție, dar, conform așteptărilor lor dinaintea testelor, nu se așteptau niciodată să fie favoriți înainte de această campanie, ceea ce nu este o surpriză, având în vedere că au fost implicați într-o luptă pentru titlu până la ultima cursă a sezonului trecut. Însă McLaren nu intră în panică. Dimpotrivă, sunt foarte confortabili cu situația actuală și foarte încurajați de ceea ce au învățat cu o mașină care a rămas, în mare parte, aceeași din Barcelona. „Am aprobat cu succes elementele de testare și am verificat funcționalitatea și fiabilitatea de bază a mașinii, permițând totodată rulajele lungi și familiarizarea sistematică cu configurațiile, aerodinamica, anvelopele, precum și maximizarea unității de putere”, a declarat directorul echipei, Andrea Stella. „În fiecare zi am reușit să adăugăm mai multă performanță, ceea ce este plăcut de văzut, iar acum avem o înțelegere clară a potențialului mașinii, pe măsură ce intrăm în noua eră a Formulei 1”, a subliniat el. McLaren are un plan solid de îmbunătățire pentru dezvoltarea în timpul sezonului și, dacă ne luăm după recordul lor recent, probabil că vor adăuga o creștere uriașă a performanței de fiecare dată când vor aduce un pachet pe pistă. Așadar, deși ar putea fi acum pe locul trei sau patru în ierarhie, luptând cu Red Bull, nu sunt cu mult în urmă și sunt într-o poziție excelentă pentru a ataca, în special pe circuite precum Albert Park din Melbourne, unde traseul ar trebui să li se potrivească. Care este cea mai bună echipă dintre restul? Cu Mercedes, Ferrari, McLaren și Red Bull care par să formeze un cvartet în vârf, se pare că se va deschide o luptă între Haas, Alpine și, posibil, Racing Bulls pentru titlul de lider la mijlocul plutonului. Alpine a oprit dezvoltarea anul trecut și a îndurat durerea care vine odată cu decizia, în timp ce se lupta în spatele plutonului, dar spera că suferința va merita, având în vedere toate resursele investite în mașina lor pentru 2026. Primele semne arată că așa a fost. Echipa cu sediul la Enstone, care folosește acum motoare Mercedes, despre care se așteaptă să fie liderul clasei în acest an, se bucură de un test de presezon foarte bun, care i-a încurajat atât pe Pierre Gasly, cât și pe Franco Colapinto. Ritmul lor pe un tur a fost decent, Gasly schimbând cele mai rapide tururi cu Ollie Bearman în ultima zi, menținându-și același ritm și pe sesiunile mai lungi. Dar se pare că se vor confrunta cu o concurență acerbă din partea celor de la Haas, care a avut cel mai lin presezon din istorie, datorită fiabilității supreme și a unei schimbări rapide a ritmului, în special pe un tur. Racing Bulls sunt probabil „piloții negri”. Au întâmpinat unele probleme de fiabilitate la început, dar și-au revenit bine în a doua săptămână, Arvid Lindblad realizând cel mai mare număr de tururi înregistrate vreodată într-o singură zi de teste dinaintea sezonului în Bahrain, cu 165, concentrându-se mai mult pe rundele lungi decât pe consumul redus de combustibil. Cine are cel mai mult de lucru? Este o luptă între Aston Martin, Williams și Cadillac, cu Aston Martin probabil în avantaj, având în vedere că au terminat pe ultimul loc în clasamentul kilometrajului în Bahrain. Echipa de la Silverstone a avut parte de o fiabilitate dezastruoasă pe parcursul testelor, ajungând la Shakedown-ul de la Barcelona doar în penultima zi, iar Lance Stroll reușind doar șase tururi fără a stabili un timp pe tur în ultima zi. Șasiul lor nu părea plăcut de condus pe pistă atunci când a funcționat, în timp ce unitatea de putere Honda a fost nesigură pe tot parcursul cursei. Bateria producătorului japonez a fost un element deosebit de enervant și, deoarece au rămas fără piese în ultima zi, rularea a fost limitată înainte de a se încheia cu aproape trei ore mai devreme. Williams, pe de altă parte, a rulat foarte bine în Bahrain, având în vedere kilometrajul acumulat, iar dacă nu ar fi fost limitați de anvelope sau de timp, ar fi făcut și mai mult. Este o recuperare bună pentru echipă după ce au ratat întregul Shakedown de la Barcelona, ​​dar le lipsește performanța, pentru că mașina lor este supraponderală și îi costă câteva zecimi de secundă. În teorie, ar trebui să poată reduce rapid acest timp în prima parte a sezonului pentru a recupera acel timp pe tur, dar asta înseamnă că primele câteva curse ar putea fi puțin dificile în așteptarea unor îmbunătățiri. Nou-veniții Cadillac au făcut o treabă excelentă pentru a se înscrie pe grila de start pentru 2026, la aproximativ un an după ce au primit undă verde pentru a intra în Formula 1. Dar, așa cum este de așteptat de la o echipă care pornește de la zero, au existat probleme operaționale, logistice și tehnice. Totuși, au pus la punct metodic planul lor și, deși va dura ceva timp până se vor obișnui cu acest sport, echipa fiind așteptată să fie în coada clasamentului la Melbourne, toate semnele pentru viitor sunt foarte pozitive.