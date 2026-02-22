Ministrul Rogobete cere spitalelor să convoace „de urgență” firmele de pază, după cazul medicilor agresați

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Alexandru Rogobete le-a cerut managerilor unităților sanitare să convoace „de urgență” firmele care asigură paza stabilească ca să stabilească „reguli clare și proceduri actualizate de intervenție” în cazul în care medicii sunt agresați. Ministrul Sănătății a scris, pe Facebook, că cei care sunt violențe cu personalul medical trebuie să răspundă în fața legii, după ce mai mulți medici au fost agresați fizic de rude furioase ale pacienților pe care îi tratau.

Ministrul Rogobete le-a cerut managerilor de spitale să:

să convoace de urgență serviciile interne de protecție și firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare și proceduri actualizate de intervenție;

să reevalueze circuitele de acces și măsurile de control;

să afișeze foarte clar, la vedere, programul de vizită și regulile aplicabile aparținătorilor;

„Este profund îngrijorător că, în anul 2026, în România, personalul medical este agresat fizic în timp ce își desfășoară activitatea și salvează vieți. Transmit un mesaj extrem de ferm: violența împotriva personalului medical nu va fi tolerată. Niciodată!

Cei care ridică mâna asupra unui medic sau asupra unui asistent atacă, de fapt, siguranța întregului sistem și șansa la viață a pacienților. Dreptatea nu se face cu pumnul în salon. Nu se face atacând pe cel care îți salvează viața ție sau aproapelui tău”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Ministrul Sănătății a adăugat că siguranța personalului medical este o „prioritate” pentru el.

„Îi înțeleg, le cunosc presiunea, știu în ce condiții muncesc și nu voi accepta ca, pe lângă epuizare și responsabilitate uriașă, să fie expuși și violenței fizice.

Spitalul nu este gară. Aparținătorii nu se pot plimba prin secții după bunul plac. Fiecare secție are un program de vizită care trebuie respectat. Fac apel la toți cetățenii să respecte aceste reguli, să poarte echipamentele de protecție la intrarea în secții și să înțeleagă că disciplina în spital înseamnă siguranță pentru toți”, a scris ministrul social-democrat.

Alexandru Rogobete a mai precizat că populația trebuie educată mai bine.

„Tensiunea, frustrarea sau teama nu pot justifica violența. Dimpotrivă, ele trebuie gestionate prin dialog și prin încredere în echipele medicale. Cine agresează cadrele medicale va răspunde în fața legii. Sistemul de sănătate trebuie să fie un spațiu al grijii și al siguranței, nu al fricii”, a conchis ministrul.

De asemenea, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat după incidentele petrecute la Borșa și la Târgu Jiu, unde medici de urgență au fost agresați în timp ce interveneau pentru a salva pacienți în stare critică.

„Medicii, asistenții, paramedicii, pompierii nu sunt ținte, așa cum nu sunt nici polițiștii sau jandarmii. Ca șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dar și personal, voi face tot ce ține de mine pentru a sprijini colegii și pentru a le asigura protecția necesară. ar managerii spitalelor trebuie să înțeleagă clar riscurile reale din UPU și CPU și să asigure paza adecvată”, a precizat șeful DSU.