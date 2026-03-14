Uniunea Europeană va răspunde „ferm și proporțional” la orice încălcare a acordului comercial cu SUA

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, a spus joi că „UE va răspunde ferm și proporțional la orice încălcare acordului comercial încheiat cu SUA anul trecut”. Gill a răspuns anchetelor privind practicile comerciale neloiale lansate peste noapte de SUA împotriva UE și a altor țări, scrie Politico.

Investigațiile cu spectru larg ar putea duce la impunerea de noi tarife, ceea ce stârnește îngrijorări la Bruxelles că acest lucru ar încălca termenii acordului încheiat la complexul de golf Turnberry din Scoția, proprietate a președintelui Donald Trump.

„Nu am primit nicio indicație că administrația americană intenționează să se abată de la aceste angajamente”, a declarat Gill într-o conferință de presă. El a adăugat? „Comisia va contacta omologii săi din SUA pentru a clarifica modul în care investigațiile ar afecta acordul Turnberry”.

Reprezentantul Comerțului al SUA, Jamieson Greer, a declarat miercuri că departamentul său analizează dacă politicile țărilor alimentează excesul de capacitate de producție, producând mult mai multe bunuri decât susține cererea, despre care oficialii spun că poate inunda piețele globale și poate reduce presiunea producătorilor americani.

Așa-numitele anchete conform Secțiunii 301 vin după ce Curtea Supremă a SUA a anulat luna trecută tarifele vamale inițiale impuse de Trump. Ulterior, Casa Albă a impus tarife vamale generale de 10%, în timp ce lucrează la adoptarea de noi taxe vamale.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, i-a dat săptămâna aceasta asigurări private șefului UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, că SUA intenționează să respecte acordul comercial transatlantic, care stabilește un plafon tarifar de maximum 15% pentru majoritatea exporturilor UE.