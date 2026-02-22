Comisia Europeană așteaptă de la SUA să respecte acordul comercial convenit cu UE în 2025

Comisia Europeană se așteaptă ca SUA să respecte înțelegerea comercială convenită în 2025 cu UE. Foto: Getty Images

Executivul de la Bruxelles a anunțat că așteaptă din partea Statelor Unite să respecte acordul comercial agreat anul trecut cu Uniunea Europeană, relatează duminică Agerpres, citând AFP.

Anunțul vine după ce președintele american Donald Trump a comunicat, la rândul lui, că majorează tarifele la nivel global, inițial la 10%, apoi la 15%, în urma înfrângerii suferite la Curtea Supremă a Statelor Unite, care a pus frână politicii sale agresive în comerțul internațional.

"Un acord este un acord. În calitate de prim partener comercial al Statelor Unite, UE așteaptă de la SUA să respecte angajamentele asumate prin declarația comună, la fel cum UE își respectă propriile angajamente", a precizat Comisia.

Executivul comunitar a mai cerut, de asemenea, clarificări complete cu privire la măsurile pe care Statele Unite au intenția să le ia în urma deciziei Curții Supreme a SUA.

Trump, după decizia Curții Supreme: Tarife globale de 15%

Președintele american a anunțat sâmbătă că va crește la 15% noua taxă vamală asupra importurilor în SUA, pe care o introdusese vineri, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că tarifele comerciale instituite în 2025 de administrația lui Donald Trump sunt ilegale.

Imediat după ce Curtea a luat decizia respectivă, Trump a semnat un ordin executiv care stabilea la 10% nivelul taxelor vamale pentru întreg comerțul internațional al SUA.

El a revenit sâmbătă, ridicând nivelul taxării la 15%.

Noile taxe se vor aplica din 24 februarie, timp de 15 zile, cu unele exceptări sectoriale, în special pentru industria farmaceutică, precum și pentru produsele care intră în SUA în cadrul acordului trilateral cu Mexicul și Canada, a precizat Casa Albă într-un comunicat.

Invalidarea de către Curtea Supremă a tarifelor face să planeze un mare semn de întrebare asupra viitorului acord comercial cu UE, în condițiile în care Parlamentul European, inițial foarte reticent, se pregătea să îi dea undă verde marți.

Acordul semnat vara trecută a permis UE să limiteze la 15% taxele vamale aplicate de SUA la majoritatea produselor sale, adică la jumătate față de cele 30 de procente cu care amenințase președintele american.