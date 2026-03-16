Nicușor Dan s-a întâlnit cu conducerea OMV Petrom: „Am abordat și tema prețurilor la combustibili. Importăm 80% din țițeiul necesar”

3 minute de citit Publicat la 15:47 16 Mar 2026 Modificat la 15:47 16 Mar 2026

Președintele Nicușor Dan, la întâlnire cu conducerea OMV Petrom, 16 martie 2026. Sursa foto: Nicușor Dan via X

Nicușor Dan a anunțat luni că proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagră Neptun Deep avansează conform calendarului stabilit și ar urma să livreze primele cantități de gaze naturale în anul 2027. Declarația a fost făcută după o întâlnire a președintelui cu conducerea OMV Petrom, la care au participat Alfred Stern, președintele Consiliului de Supraveghere al companiei, și Christina Verchere, directorul general.

„Proiectul avansează conform graficului și va livra primele gaze naturale din Marea Neagră în 2027”, a transmis Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, proiectul reprezintă o investiție de peste 4 miliarde de euro, care ar putea consolida securitatea energetică a României și reduce dependența de importurile de gaze.

Producția de gaze a României ar putea aproape să se dubleze

Edilul a precizat că proiectul Neptun Deep ar putea avea un impact major asupra sectorului energetic național.

„Neptun Deep aproape va dubla producția de gaze a României și va contribui semnificativ la creșterea independenței energetice a țării”, a spus el.

Proiectul este considerat una dintre cele mai importante investiții energetice din regiune și vizează exploatarea unor zăcăminte importante de gaze naturale din Marea Neagră.

Discuții despre piața energetică și prețurile la combustibili

În cadrul întâlnirii au fost analizate și evoluțiile recente de pe piața energetică, în contextul tensiunilor geopolitice.

Nicușor Dan a precizat că discuția fusese programată înainte de izbucnirea conflictului din Iran, însă situația actuală a fost abordată în mod inevitabil.

Reprezentanții OMV Petrom au prezentat o informare despre evoluțiile pe termen scurt și mediu ale pieței energetice, precum și despre scenariile analizate de companie.

Totodată, a fost discutată și tema prețurilor la combustibili, precum și securitatea aprovizionării cu energie.

„Am convenit că va exista o colaborare și o cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depășească cu bine această nouă perioadă de presiune asupra prețurilor la energie”, a transmis Nicușor Dan.

România importă 80% din țițeiul necesar

Președintele a atras atenția și asupra impactului pe care îl poate avea situația din Golful Persic asupra pieței energetice globale. Potrivit acestuia, eventuala închidere a Strâmtorii Hormuz ar crea dificultăți majore pentru statele care importă petrol și combustibili.

„România are resurse proprii, însă acestea sunt insuficiente, motiv pentru care importăm aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern”, a explicat Nicușor Dan.

În acest context, soluțiile pe termen scurt și mediu ar fi continuarea investițiilor majore în sectorul energetic și menținerea unui dialog constant cu actorii importanți din industrie.

Autoritățile au anunțat că vor monitoriza în continuare evoluțiile din piață și vor lua măsuri pentru a proteja cetățenii și economia.

Mesajul integral transmis de Nicușor Dan: Astăzi am discutat cu Alfred Stern, președintele Consiliului de Supraveghere OMV Petrom, și cu Christina Verchere, CEO OMV Petrom, despre proiectul Neptun Deep. Proiectul avansează conform graficului și va livra primele gaze naturale din Marea Neagră în 2027. Este o investiție de peste 4 miliarde de euro care va consolida securitatea energetică a României și va reduce dependența noastră de importuri. Neptun Deep aproape va dubla producția de gaze a României și va contribui semnificativ la creșterea independenței energetice a țării. Am discutat, desigur, și despre situația actuală a pieței energetice, chiar dacă întâlnirea fusese stabilită înainte de izbucnirea războiului din Iran. Reprezentanții OMV Petrom mi-au prezentat o informare detaliată despre evoluțiile pe termen scurt și mediu, precum și despre scenariile pe care le iau în calcul. Am abordat și tema prețurilor la combustibili și securitatea aprovizionării. Am convenit că va exista o colaborare și o cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depășească cu bine această nouă perioadă de presiune asupra prețurilor la energie. Închiderea strâmtorii Hormuz creează dificultăți majore pentru toate statele importatoare de petrol și combustibili. România are resurse proprii, însă acestea sunt insuficiente, motiv pentru care importăm aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern. Soluțiile pe termen scurt și mediu sunt continuarea investițiilor majore aflate în derulare și menținerea unui dialog deschis și constructiv cu cei mai importanți actori din sectorul energetic. Vom continua să monitorizăm situația și să acționăm pentru a proteja cetățenii și economia.

Este o investiție… pic.twitter.com/kbDFQBQ5HE — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) March 16, 2026