Ivan îl acuză pe Bolojan că pune în pericol parteneriatul cu SUA: „Proiectul reactoarelor de la Doicești e cel mai avansat din Europa”

sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan l-a acuzat luni seară, la Antena 3 CNN, pe premierul demis Ilie Bolojan că pune în pericol parteneriatul energetic al României cu Statele Unite, după ce acesta a calificat drept „bani aruncați” proiectul reactoarelor modulare de la Doicești, dezvoltat cu americanii. Ivan susține că a cerut un mandat guvernamental pentru ca România să devină hub energetic regional, dar nu l-a primit, și că finanțarea de la Washington – cu dobânzi de 1%, față de 7% pe piață – este blocată politic.

Mihai Gâdea: Fostul ministru al Energiei, domnul Bogdan Ivan, acuză atacuri împotriva parteneriatului energetic România-SUA și spune că nu se lasă intimidat de „trompetele Moscovei.” La ce atacuri vă referiți? Cine pune în pericol parteneriatul cu Statele Unite?

Bogdan Ivan: Dacă ne uităm la modul în care un proiect extrem de important pentru România și pentru regiunea Europei Centrale și de Est, și anume coridorul vertical, a fost atacat sistematic, împreună cu mine, în ultima săptămână, de cam aceleași posturi media, care puteau să aibă doar o sursă de date în acest sens, este evident că, dacă tu ataci un ministru pentru faptul că a susținut că gazele României trebuie să fie folosite în industria din România și pentru români, iar pentru toată piața din regiune e important să înlocuiești gazele din Rusia cu cele din America, este evident că nu faci altceva decât să vii cu retorica Moscovei.

Iar modul în care un proiect strategic extrem de important pentru România – pentru care am obținut din partea Băncii Mondiale o finanțare de 495 de milioane de dolari pentru a crește rețelele de transport de gaze din țara noastră, care, odată intrat în funcțiune, ar însemna venituri de aproximativ 250 de milioane de euro anual și posibilitatea României de a fi cel mai important jucător pe piața de gaze din regiune – și pentru prima dată vom folosi faptul că noi astăzi extragem cea mai mare cantitate de gaze din Europa pentru consum intern, iar mai departe vom asigura o parte din gaze pentru piața regională, împreună cu cele americane... Că este condamnat acest proiect, este evident că e o acțiune care vine împotriva unor oameni care vor să facă bine pentru România, dar și pentru parteneriatul strategic cu Statele Unite.

Mihai Gâdea: Domnule ministru, stați puțin. Dumneavoastră faceți referire la faptul că au fost articole în anumite publicații. Jurnaliștii, când au informații, publică. Dumneavoastră spuneți altceva – că acei jurnaliști au primit informații dintr-o anumită sursă, sursă care spunea că dumneavoastră ați făcut demersuri ca noi să întărim aceste parteneriate cu Statele Unite pe zona de energie. Cumva acuzator la adresa dumneavoastră. Cine putea să aibă aceste informații? E vorba de premierul Ilie Bolojan?

Bogdan Ivan: Putea fi oricine. Pentru că eu, într-un mod transparent, la finalul lunii ianuarie a acestui an, în urma unor analize foarte serioase asupra capacităților de producție de gaze naturale ale României pe următorii 25 de ani, ale consumului de gaze naturale al României pe următorii 25 de ani, ale unei analize comune de consum și producție cu vecinii noștri din Ucraina, din Moldova, din Ungaria, din Slovacia și din Austria, am ajuns la concluzia că acești oameni au nevoie de gaze naturale pe care România le poate livra către ei.

Iar noi, ca și țară, până în 2035 ne acoperim necesarul, dar după această dată o să avem nevoie de mai multe gaze naturale și, din acest punct de vedere, va trebui să facem două lucruri ca să fim serioși pentru orice investitor în țara noastră. Unu: să luăm o strategie prin care să consumăm în industria românească, la cost de producție plus un profit reglementat, gazul natural din România.

Și doi: acele gaze naturale care vin ca și propuneri din partea SUA, prin Grecia, pentru toată regiunea, să poată fi tranzitate prin România, nu prin alte porturi, ca să producă venituri pentru țara noastră și care, automat, să asigure împreună cu gazele din România suficiența pentru vecinii noștri.

Ca să nu se pună presiune pe România. Pentru că m-am săturat de situația în care românilor li se spune: „Voi aveți gaze, dar nu aveți ce să faceți cu ele. Haideți, vindeți-le nouă la un contract multianual”, urmând ca după asta să ne trezim în situația de a aduce gaze din altă țară.

Mihai Gâdea: Premierul demis, domnul Ilie Bolojan, s-a dus vineri la Hotnews și a spus că proiectul american energetic de la Doicești este aiurea. Urmăriți ce a spus, pentru că e ceva, în opinia mea, șocant. Un proiect energetic extrem de important, făcut cu americanii, iar premierul spune că de fapt sunt bani aruncați. Să ne uităm.

„Să vă dau un exemplu. Unul din proiectele de care s-a vorbit în acești ani a fost SMR-ul de la Doicești, acel reactor. Știți cât a consumat Nuclearelectrica acolo? Peste 240 de milioane de dolari. Și vom rămâne cu un teren și vom rămâne cu niște hârtii. Întrebarea este: merită asta? În loc să facem niște investiții, de exemplu, cu cap, să ne negociem cât se poate de clar contractele și să investim, de exemplu, în nuclear cu adevărat”, a declarat Ilie Bolojan.

Deci premierul zice că proiectul cu americanii sunt niște bani aruncați și că ar trebui să facem alte investiții „cu cap.” Dumneavoastră ce spuneți, domnule ministru? Pune în pericol parteneriatul cu Statele Unite?

Bogdan Ivan: Unu: investiții „cu cap” deja se negociază. Ca să facem reactoarele trei și patru de la Cernavodă – am luat 3 miliarde ca acord verbal din partea șefului Băncii Mondiale, iar în această vară va fi anunțat faptul că România va beneficia de o finanțare de 3 miliarde de dolari din partea SUA pentru Cernavodă.

Și doi: pentru acest proiect extrem de important de la Doicești, există premisele foarte clare ca el să fie finanțat, de asemenea. Faptul că acest proiect este unic în Europa, e cel mai avansat cu doi-trei ani în fața oricărui alt proiect de reactoare nucleare de acest tip din întreaga Europă, e un foarte mare avantaj pentru România. Și cred că ar putea și domnul premier demis, Ilie Bolojan, să vorbească cu colegii săi de partid, pentru că e un proiect început în 2020.

Mihai Gâdea: Domnia sa știe despre ce vorbește în momentul în care vorbește împotriva unui proiect care este avansat, făcut în parteneriat american? Credeți că vrea să-l dea pe mâna altcuiva? Adică, dacă nu facem cu nemții, nu e bine? Pentru că întrebarea este: în momentul în care intri cu crampoanele și rupi un parteneriat energetic nuclear cu Statele Unite, ce faci, de fapt? Ce jocuri faci?

Bogdan Ivan: Pui în pericol foarte mult relația cu SUA și cu Ministerul Energiei de acolo; pentru simplul fapt că astăzi, la Cernavodă, noi ne dezvoltăm și vrem să construim reactoarele trei și patru tot cu tehnologia americană, așa cum funcționează de 30 de ani reactoarele unu și doi.

Și avem nevoie și de bani ca să le finanțăm. Am negociat în ultimele nouă luni cu cei din Comisia Europeană, n-am reușit să facem rost de bani de acolo și am căutat alternative. Și am găsit alternative în Washington – bani cu dobânzi de 1%, comparativ cu 7%, cât se împrumută azi România. Ce mă interesează pe mine, ca român? Să produc mai multă energie pentru 30 de ani de acum înainte, energie în bandă, ieftină și previzibilă? Sau să stau să aștept ceva care va fi perfect și între timp să import la costuri uriașe energie de la vecinii noștri? Care este interesul nostru?

Mihai Gâdea: Dumneavoastră spuneți că este un atac la parteneriatul pe toate planurile, inclusiv energetic, cu Statele Unite?

Bogdan Ivan: Nu într-un mod direct, dar indirect. Este evident că îl erodează. În clipa în care America spune „cumpărați gaze de la noi” – noi ne-am arătat, nu avem nevoie să cumpărăm pentru noi, la cât producem în momentul de față și la cât o să producem anul viitor prin Neptun Deep.

Dar în același timp există o presiune uriașă de la vecinii noștri. Republica Moldova are nevoie și de energie, și de gaze, sunt dependenți de importuri. Ungaria, dependentă de importuri. Serbia, dependentă de importuri. Austria nu produce o moleculă de gaz natural, dar are o industrie petrochimică mai dezvoltată decât România, cel mai mare producător de gaze naturale din zonă.

Iar din punctul meu de vedere, noi trebuie să depășim statutul de de cel care are resursa, o dă pe nimic și după asta se plânge că nu mai are.

Mihai Gâdea: Cine se opune proiectelor energetice cu americanii? Faptul că este premierul, faptul că sunt și alții – este întâmplător?

Bogdan Ivan: Este evident că nu e întâmplător. Și această dezbatere am avut-o și când eram în guvern, pentru că încercam să am un răspuns coerent. În luna octombrie a anului trecut, toate statele din regiune au semnat un memorandum de principiu cu cei din Statele Unite ale Americii, în Grecia.

Atunci, România a fost reprezentată de vicepremierul Cătălin Predoiu, care a făcut un rol foarte bun acolo, împreună cu secretarul de stat Cristi Bușoi. Am început să explorăm posibilitatea ca România să fie hub energetic regional – ceea în care nu poți să duci gaze în regiune decât prin România.

În această formulă, aveam 90 de zile în care să dăm un răspuns: dacă suntem interesați să fim parteneri cu SUA și cu statele vecine, sau nu; într-un proiect în care doar din transport se obțin 250 de milioane de dolari anual.

Iar în clipa în care n-am obținut un răspuns din partea premierului în mod direct, am făcut o propunere și am scris și președintelui, și primului-ministru, prin care am cerut: oameni buni, dați-mi un mandat în numele României, prin care să avem o strategie coerentă pe securitatea aprovizionării cu gaze naturale în regiune și inclusiv a României pe următorii 25 de ani.

Mihai Gâdea: Și ați primit mandat?

Bogdan Ivan: Nu. Iar faptul că nu mi s-a dat mandat a confirmat faptul că, pentru a purta aceste discuții într-o formă în care să intri mai în profunzime și să poți ajunge la un răspuns coerent pentru acest proiect, ai nevoie de o decizie guvernamentală.

Am propus inclusiv ca acest proiect, această strategie, să fie discutată în CSAT, iar după aceea să avem un acord România-SUA pentru a ne asigura că, în întreaga regiune, România ar fi cel mai important jucător pe piața de energie, care va lua gaze din America, le va tranzita și le va vinde tuturor vecinilor noștri și va fi cel mai mare trader de gaze din întreaga regiune.