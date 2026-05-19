Kelemen Hunor: Cred că până în 10 iunie, 15 iunie, ar trebui să avem un guvern ca să avem timp să atingem jaloanele din PNRR

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, la o declaraţie de presă. Sursa foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi seara, la Digi24, că este de părere că România trebuie să aibă un guvern până la jumătatea lunii viitoare. Conform liderului UDMR, instalarea unui nou executiv până cel târziu pe 15 iunie este esențială pentru ca autoritățile să aibă timp să adopte proiectele necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR. În plus, după primele negocieri eșuate de la Cotroceni, Kelemen Hunor îi îndeamnă pe parlamentarii care l-au demis pe Ilie Bolojan să formeze acum o majoritate.

"Eu cred că până în 10 iunie, 15 iunie, cel târziu, ar trebui să avem (n.r.: Guvern). Eu, iniţial, credeam că putem să avem în ultima săptămână din mai, prima săptămână din iunie, dar nu cred că vom avea această posibilitate.

Dar trebuie să avem până la jumătatea lunii iunie, ca să existe timp de două săptămâni sau trei săptămâni, cu o sesiune extraordinară la începutul lunii iulie, să trecem acele proiecte care sunt necesare pentru a atinge jaloanele din PNRR. După aceea, putem să ne apucăm şi să ne certăm din nou, dar prima dată trebuie să faci treabă", a menţionat Kelemen Hunor în această seară la Digi24.

Liderul UDMR consideră că va fi nevoie de o nominalizare din partea preşedintelui României, Nicuşor Dan, pentru funcţia de premier.

"Eu cred că tot acolo vom ajunge, la un moment dat, că trebuie să fie o nominalizare din partea preşedintelui. Poate că mai face o rundă de consultări, săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare, poate că mai sunt şi discuţii informale între partide, între lideri politici, nu ştiu, dar la un moment dat trebuie să fie o nominalizare", a mai explicat preşedintele UDMR în cadrul interviului.