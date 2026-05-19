Ministrul Nazare neagă blocarea SAFE: „Acordul a fost semnat și trimis la Bruxelles. Miruță nu a fost suficient de bine informat”

3 minute de citit Publicat la 17:20 19 Mai 2026 Modificat la 17:20 19 Mai 2026

Alexandru Nazare și Radu Miruță. sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a respins acuzațiile formulate de ministrul Apărării, Radu Miruță, care declarase că Ministerul Finanțelor nu a semnat contractul de finanțare cu Comisia Europeană pentru programul SAFE și nici nu a aprobat creditele de angajament necesare semnării contractelor de înzestrare.

„Cred că ar fi absurd ca, după ce în cursul verii trecute am fost foarte implicat, ca Minister al Finanțelor, în negocierea acestor sume și am reușit, prin negocieri cu Comisia Europeană, să obținem această sumă importantă de peste 16 miliarde de euro, să fim noi, Ministerul de Finanțe, cei care blocăm semnarea ei”, a declarat Nazare la Antena 3 CNN.

Potrivit ministrului Finanțelor, acordul a fost semnat săptămâna trecută și trimis prin curier diplomatic la Bruxelles.

„Imediat, cum cei doi comisari îl vor semna, se va întoarce, cel mai probabil în următoarele zile, după care vom derula procedurile necesare pentru a finaliza semnarea contractului”, a precizat Nazare.

Întrebat dacă declarațiile lui Miruță reprezintă o informație falsă, Nazare a evitat o confruntare directă, spunând că originea problemei este una de comunicare.

„Eu pot să spun că probabil domnul Miruță nu a fost suficient de bine informat în raport cu procedurile noastre interne legate de ratificări și cred că aceasta este originea declarației”, susține ministrul interimar al Finanțelor.

Nazare a confirmat că Miruță nu l-a contactat înainte de a face declarațiile publice.

„Înaintea acestei declarații nu m-a căutat; am avut discuții la ultima ședință de guvern, dar nu înainte de această declarație”, a spus ministrul Finanțelor, adăugând: „Ce vă pot asigura, separat de declarația domnului Miruță, este că facem tot posibilul astfel încât toți ordonatorii de credite, nu doar Ministerul Apărării, să semneze în timp util.”

Ministrul Finanțelor a recunoscut însă că statutul de guvern interimar limitează capacitatea de reacție.

„Dat fiind că suntem un guvern interimar, nu avem practic la dispoziție toate instrumentele unui guvern plin ca să rezolvăm în urgență situații complexe, cum este și aceasta”, a adăugat Nazare.

Mai sunt doar 12 zile până la termenul-limită pentru semnarea acordurilor din programul european SAFE, iar România nu are încă semnat contractul de finanțare cu Comisia Europeană – responsabilitate care aparține Ministerului Finanțelor, condus de Alexandru Nazare. Acuzația vine de la ministrul Apărării, Radu Miruță, într-un interviu pentru Libertatea.

România riscă să piardă accesul la aproape 17 miliarde de euro – bani europeni care ar finanța nu doar înzestrarea Armatei și a sistemului de ordine publică, ci și proiecte majore de infrastructură, inclusiv porțiuni din autostrăzile A7 și A8 din Moldova.

„Ministerul de Finanțe nu a semnat încă contractul de finanțare cu Comisia Europeană”, a declarat Miruță. Mai mult, a adăugat acesta, Finanțele nu au aprobat nici creditele de angajament necesare pentru ca Armata să poată continua procedurile de semnare a contractelor de înzestrare în valoare de peste 8 miliarde de euro.

Asta înseamnă că, fără aceste două acte – contractul de finanțare cu Comisia și aprobarea creditelor de angajament – Ministerul Apărării nu poate semna contractele cu furnizorii de armament, oricât de pregătite ar fi ele din punct de vedere tehnic și parlamentar. Comisiile de apărare din Parlament au dat deja raport favorabil pentru cele 15 proiecte din prima etapă SAFE, în valoare de peste 8,3 miliarde de euro.

Miruță a avertizat că întârzierile birocratice pot duce la pierderea unor contracte incluse în program dacă situația nu este rezolvată până săptămâna viitoare.

Contactată de Libertatea, Comisia Europeană a transmis luni, 19 mai, că este pregătită să semneze acordul prin care România ar urma să primească aproape 17 miliarde de euro, imediat „ce statul membru este gata.”

Răspunsul Comisiei pune presiune suplimentară pe Ministerul Finanțelor: dacă Bruxelles-ul este gata, întârzierea este una exclusiv internă.

La sfârșitul lunii aprilie, Nazare avertiza că instabilitatea politică a început deja să se reflecte în costurile de finanțare ale României. Dobânda la care se împrumută statul pe 10 ani a urcat rapid la 7,3%, de la aproximativ 6,7% la jumătatea aceleiași luni, iar România plătește acum cu 120 de puncte de bază mai mult decât Ungaria pe termen lung.

„România se împrumută practic mai scump decât Ungaria pe termen lung, investitorii cerând o dobândă mai mare pentru a compensa riscul perceput”, scria Nazare pe Facebook.

Paradoxul este că tocmai SAFE oferă României o alternativă la aceste costuri ridicate: prin acest mecanism european, statul se poate împrumuta cu dobânzi de maximum 3%, maturitate de până la 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani – ceea ce înseamnă că rambursarea efectivă nu ar începe decât din 2035.

Programul SAFE (Security Action for Europe) permite statelor membre ale UE să se împrumute în condiții avantajoase pentru investiții în apărare. Înainte ca Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne sau Serviciul Român de Informații să poată semna vreun contract cu furnizorii, Ministerul Finanțelor trebuie mai întâi să încheie acordul de finanțare cu Comisia Europeană – un pas fără de care întregul mecanism rămâne blocat.