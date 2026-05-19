Profesorii cu peste 25 de ani vechime ar putea avea norma redusă. Impactul bugetar va fi de 1 miliard. Ce a spus ministrul Educației

3 minute de citit Publicat la 16:00 19 Mai 2026 Modificat la 16:00 19 Mai 2026

Propunerea social-democraților a fost votată inclusiv de senatorii PNL și USR.

Profesorii cu minimum 25 de ani vechime și gradul didactic I ar putea avea norma didactică redusă cu două ore, după ce aceasta a fost majorată anul trecut de Guvernul Bolojan. Măsura a fost votată marți de Comisia pentru învățământ din Senat, la inițiativa PSD. Impactul bugetar estimat este de aproximativ un miliard de lei. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că așteaptă să vadă sursa de finanțare, dar că susține propunerea, întrucât aceasta corectează un dezechilibru.

Ministrul interimar al Educației a salutat măsura adoptată de Comisia pentru învățământ.

„Pe de o parte este o veste bună pentru profesorii seniori din învățământ. Pe de altă parte, suma care va fi necesară, sigur, un miliard ar fi maxim în cazul în care toate aceste ore ar fi susținute în cadrul altor norme și plătite în cadrul normelor, această sumă scade dacă ele sunt susținute la plata cu ora.

Această propunere oferă posibilitatea cadrelor didactice cu vechime de peste 25 de ani și gradul întâi să aleagă această diminuare, pentru că dacă alegi această diminuare, atunci nu mai poți solicita și ore plătite suplimentar acestor ore didactice”, a explicat Mihai Dimian la Antena 3 CNN.

Dimian a spus că prin această măsură se corectează un dezechilibru din sistemul de învățământ.

„Așa cum ați spus, este votată de toate partidele. Drept urmare, dacă trece și de plenul Parlamentului, ea va fi pusă în aplicare. Și cred că este, să zicem, o corecție a unui dezechilibru. Faptul că înainte, profesorii cu vechime de peste 25 de ani și gradul I au avut o creștere cu patru ore a normei, în timp ce alții au avut o creștere cu 2 ore”, a mai spus ministrul interimar.

Dimian a adăugat că deși impactul bugetar estimat este de 1 miliard de lei, acesta ar putea fi mai mic.

„Eu când am venit la minister am discutat despre această propunere legislativă, inclusiv cu sindicatele, și am spus că dacă ea este aprobată în Parlament ar trebui să o punem în aplicare.

Pe de altă parte, parlamentarii, în mod normal, atunci când iau o anumită decizie trebuie să indice și sursa de finanțare a deciziei respective. Aștept să văd varianta finală, să văd de unde au identificat. Sigur, nu-i neapărat un miliard, s-ar putea să fie 300-400 de milioane pe parcursul unui an pentru a susține această măsură”, a adăugat oficialul.

Întrebat dacă majorarea normei didactice, adoptată de Guvernul Bolojan anul trecut, a fost o decizie proastă, ministrul interimar al Educației a răspuns:

„Nu știu, stați puțin, ce înseamnă că a fost o măsură proastă și s-a făcut dreptate? Păi, în primul rând, noi aveam o creștere de la 18 la 20 de ore pentru unii colegi și o creștere la 16 la 20 de ore pentru alți colegi. Adică la acești colegi care au 25 de ani vechime și gradul întâi.

În momentul de față s-a făcut o reducere de 20 la 18, așa cum am și declarat, aceste măsuri de reducere în general a veniturilor pentru a acoperi acel deficit foarte mare creat într-o anumită perioadă, trebuie făcută uniform la nivelul societății, nu doar în anumite domenii.

Cred că au greșit partidele care au dus acest deficit al României la 9,5% și de asemenea a fost o greșeală faptul că nu s-au aplicat uniform măsurile de reducere la toate sectoarele societății românești și s-a început cu educația și celelalte încă întârzie. După cum vedeți, sectorul administrației publice abia de la 1 iulie 2026 va lua anumite măsuri conform ordonanței, în timp ce educația a luat din iulie anul trecut”, a explicat Dimian.