Un bărbat a furat identitatea unui veteran american din Vietnam și timp de 25 de ani a încasat 860.000 de dolari în numele lui

Publicat la 15:51 19 Mai 2026 Modificat la 15:52 19 Mai 2026

Judecătoarea de la Tribunalul Districtual al SUA a ordonat, de asemenea, ca Musgrove să execute trei ani de eliberare supravegheată.

O instanță federală din localitatea Spokane, din statul Washington, Statele Unite ale Americii, l-a condamnat pe Raymond K. Musgrove, în vârstă de 78 de ani, la doi ani și șase luni de închisoare pentru fraudarea statului timp de peste 25 de ani. În această perioadă, Musgrove a furat identitatea unui veteran al războiului din Vietnam pentru a obține beneficii de la Departamentul pentru Afacerile Veteranilor, chiar și după moartea pușcașului marin în 2018.

Escrocheria

Începând din anul 1997, Musgrove a preluat identitatea veteranului Corpului Pușcașilor Marini, identificat în documentele instanței drept JMC. Procurorul adjunct al SUA, Stephanie Van Marter, a refuzat să dezvăluie numele veteranului la cererea familiei și pentru a proteja intimitatea acestora, relatează Il Messaggero.

Dându-se drept veteran, Musgrove a obținut beneficii, a accesat serviciile de sănătate ale Departamentului pentru Afacerile Veteranilor, a deschis conturi bancare folosind identitatea victimei și a depus declarații și documente false pentru a menține și a reînnoi beneficiile.

Chiar și după moartea veteranului în 2018, Musgrove a continuat escrocheria susținând în mod fals că decesul fusese raportat din greșeală și convingând agențiile să reia acordarea beneficiilor. Frauda a continuat până în 2023, când încercările sale de a obține bonusuri suplimentare au dus la descoperirea schemei frauduloase.

Condamnarea

Musgrove a obținut în mod fraudulos peste 860.000 de dolari reprezentând beneficii federale. Judecătoarea Rebecca Pennell de la Tribunalul Districtual al SUA, care a pronunțat sentința, a ordonat, de asemenea, ca Musgrove să execute trei ani de eliberare supravegheată. Musgrove va fi, de asemenea, obligat să plătească peste 1 milion de dolari despăgubiri federale, ca parte a pedepsei sale, potrivit unui comunicat de presă al Biroului Procurorului SUA pentru Districtul Estic al statului Washington.

„Musgrove a comis o fraudă premeditată și profund tulburătoare timp de decenii, exploatând identitatea unui veteran militar pentru a fura peste 1 milion de dolari în beneficii destinate celor care au servit cu onoare țara noastră”, a declarat procurorul adjunct american Pete Serrano. „Această condamnare reflectă gravitatea conduitei sale și subliniază angajamentul nostru de a proteja resursele publice și de a-i urmări penal pe cei care abuzează de poziții de încredere în scop personal.”

Bărbatul în vârstă de 78 de ani a pledat vinovat pentru cinci capete de acuzare de fraudă electronică, două capete de acuzare de uzurpare falsă a unui număr de asigurări sociale și un cap de acuzare de furt de fonduri guvernamentale.

De asemenea, a fost găsit vinovat, într-un proces fără juriu, pentru trei capete de acuzare de furt de identitate agravat, provenit dintr-o schemă de un deceniu în care s-a dat drept un veteran autentic din Vietnam pentru a obține ilegal beneficii și servicii guvernamentale.