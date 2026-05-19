Plaja aflată în apropierea Festivalului de Film de la Cannes va purta numele actriţei Brigitte Bardot. Vor avea acces şi câinii

1 minut de citit Publicat la 15:49 19 Mai 2026 Modificat la 15:49 19 Mai 2026

Plaja Macé, situată în apropierea Palatului Festivalurilor, va purta de acum numele de Brigitte Bardot. Sursa foto: Getty Images

Luni, 18 mai, în plină desfăşurare a Festivalului de Film de la Cannes, orașul francez i-a adus un omagiu lui Brigitte Bardot dedicându-i o plajă publică de pe promenada Croisette. Primarul a precizat că, în onoarea cunoscutei actriţe, pe respectiva plajă vor avea voie şi câinii.

Plaja Macé, situată în apropierea Palatului Festivalurilor, va purta de acum numele de Brigitte Bardot. Primarul David Lisnard și președinta Festivalului de Film, Iris Knobloch, au participat la ceremonia de inaugurare. Primăria a anunțat, de asemenea, că accesul câinilor va fi permis în anumite intervale orare, o decizie menită totodată să ofere un semn de apreciere angajamentului actriței față de drepturile animalelor, o cauză pe care a susținut-o cu tărie până în ultimii ani de viață, relatează La Repubblica.

Brigitte Bardot, care a decedat pe 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani, a fost una dintre marile figuri reprezentative ale cinematografiei europene și un simbol al revoluției culturale și sexuale din Franța anilor 1960. În ultimele decenii, ea a stârnit controverse și pentru pozițiile sale controversate privind politica, imigrația și societatea.

Acest omagiu vine în contextul în care Festivalul de Film de la Cannes se apropie de ceremonia Palme d'Or din 23 mai, acordată de un juriu condus de regizorul coreean Park Chan-wook.

În urmă cu doar un an, Brigitte Bardot a criticat festivalul, numindu-l plictisitor și lipsit de „legende”.