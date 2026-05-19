Țara în care se lucrează 4 zile pe săptămână din 2021 anunță încă un an de creștere economică, peste Germania și Franța

3 minute de citit Publicat la 15:07 19 Mai 2026 Modificat la 15:28 19 Mai 2026

În 2025, țara a înregistrat o creștere economică de 1,3%. Foto: Getty Images

Deși nu există o lege în acest sens, în Islanda, în urma unui experiment reușit care a durat patru ani, peste 85% dintre angajați lucrează doar patru zile pe săptămână, aproximativ 36 de ore, pentru același salariu. În ciuda avertismentelor că scurtarea programului de lucru va afecta economia, țara a anunțat că, la fel ca anul trecut, economia va crește peste nivelul multor state europene. Islanda are, de asemenea, una dintre cele mai mici rate ale șomajului din Europa.

Conform datelor oficiale, publicate de Institutul de Statistică din Islanda, în 2025, țara a înregistrat o creștere economică de 1,3%, peste țări precum Germania sau Franța. Mai mult, pentru anul 2026, țara estimează o creștere economică de 3%.

În Islanda se lucrează 4 zile pe săptămână începând cu anul 2021. Potrivit datelor oficiale, țara a înregistrat o creștere economică de 8,9% în 2022 și 5% în 2023, când a avut a doua cea mai mare rată de creștere după Malta în rândul țărilor europene bogate, potrivit unui raport al Fondului Monetar Internațional. Aceste rezultate au fost cu mult peste rata medie de creștere a țării, de aproape 2%, înregistrată în perioada 2006–2015.

"In 2023, Iceland's economy expanded by 5%, a growth rate second only to Malta among rich European economies."



Economia Islandei a scăzut cu 1,3% în 2024, ca în 2025 și 2026 să crească din nou. În același timp, șomajul a rămas la niveluri extrem de scăzute.

Astfel, Islanda a anunțat o creștere economică de 1,3% pentru anul 2025, peste nivelul unor țări europene unde se lucrează cinci zile pe săptămână, precum Germania şi Finlanda (ambele cu un avans de 0,2%), Ungaria (0,4%), Italia (0,5%), Austria, Luxemburg şi Estonia (toate cu un avans de 0,6%) şi România (0,7%).

Cele mai mari creşteri în 2025, pe continentul european, au fost înregistrate în Irlanda (12,3%), Malta (4%) şi Cipru (3,8%).

Angajații din Islanda sunt mai puțin stresați

După implementarea zilei de muncă de 4 zile, angajații din Islanda au raportat o stare de bine mai ridicată, un nivel mai scăzut de stres și un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală.

Un studiu publicat în 2021, realizat de Autonomy Institute din Londra și ALDA (Association for Sustainability and Democracy) din Reykjavík, Islanda, a concluzionat că:

62% dintre persoanele care lucrează cu program redus au declarat că sunt mai mulțumite de programul lor;

97% dintre angajați au considerat că reducerea orelor de lucru a făcut mai ușoară echilibrarea vieții profesionale cu cea personală sau, cel puțin, a menținut același echilibru ca înainte (peste jumătate, 52%, au considerat că acesta s-a îmbunătățit);

42% dintre cei care au trecut la un program mai scurt au considerat că acest lucru a redus stresul din viața lor personală, față de 6% care au simțit că acesta a crescut;

„Acest studiu demonstrează o adevărată poveste de succes: reducerea programului de lucru a devenit larg răspândită în Islanda. Economia țării este puternică din mai multe puncte de vedere”, a declarat Gudmundur D. Haraldsson, cercetător în cadrul ALDA, într-un comunicat de presă.

Institutul pentru Autonomie și ALDA au mai concluzionat, de asemenea, că rata scăzută a șomajului din Islanda este „un indicator puternic al vitalității economiei”.

Un experiment de succes

Experimentul a început în 2015 și a durat până în 2019. Din programul pilot au făcut parte inițial 2.500 de persoane, mai mult de 1% din populația activă a Islandei la acel moment și a avut ca scop menținerea sau creșterea productivității, îmbunătățind în același timp echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Cercetătorii au constatat că productivitatea a rămas aceeași sau chiar s-a îmbunătățit în majoritatea locurilor de muncă, în timp ce starea de bine a angajaților a crescut „dramatic” în funcție de mai mulți indicatori, de la nivelul perceput de stres și epuizare până la sănătate și echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

În urma programului, sindicatele din Islanda au început să renegocieze o mare parte dintre contractele de muncă, iar în prezent 86% dintre numărul total de angajați lucrează mai puține ore pentru același salariu sau dreptul să ceară asta.