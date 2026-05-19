Parcarea la Aeroportul „Henri Coandă” poate fi plătită, de acum, și online. Ce trebuie să faci

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 14:44 19 Mai 2026 Modificat la 14:44 19 Mai 2026
Aeroportul „Henri Coandă" dispune în prezent de 1.571 de locuri de parcare.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a deschis o nouă platformă online pentru plata parcării la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”: parcare.cnab.ro. „Implementarea acestei soluții digitale are ca obiectiv îmbunătățirea experienței pasagerilor și reducerea timpului necesar efectuării plăților în incinta aeroportului”, a precizat directorul general CNAB, Bogdan Mîndrescu.

Prin platformă, utilizatorii își pot crea rapid un cont cu adresa de e-mail și numărul de telefon, având astfel posibilitatea de a plăti imediat parcarea. Pe lângă varianta online, șoferii au și alte opțiuni:

  • Automate de plată - 20 de terminale speciale amplasate în incinta aeroportului
  • Caserie - plata clasică la ghișeul din aeroport
  • Card la barieră - plată contactless direct la ieșire.

Până la finalul anului, se va pune în folosință o nouă parcare, care va avea 1.019 locuri. De asemenea, luna aceasta a fost lansată licitația pentru o nouă parcare, cu 795 de locuri pentru staționare pe termen lung.

