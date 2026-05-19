Echipa României a câștigat patru medalii la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete

Andrei Paraschiv
<1 minut de citit Publicat la 14:27 19 Mai 2026 Modificat la 14:27 19 Mai 2026
La Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete (EGOI) au participat 251 de concurente din 68 de ţări. Foto: Ministerul Educației - România / Facebook

Echipa României a obţinut patru medalii la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete, care s-a desfăşurat în Italia, la Cesenatico, în perioada 12-18 mai. Astfel, româncele se întorc acasă cu trei medalii de argint și una de bronz, a informat marți Ministerul Educaţiei şi Cercetării, potrivit Agerpres.

La Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete (EGOI) au participat 251 de concurente din 68 de ţări, dintre care 28 de pe alte continente. Cele patru medaliate române sunt:

  • Laura Moldovan, clasa a XII-a, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu", București - medalie de argint
  • Iulia-Ela Morariu, clasa a IX-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică București - medalie de argint
  • Alexandra-Iulia Guiman, clasa a X-a, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu" / Centrul de Excelență „Hai La Olimpiadă", București - medalie de argint
  • Ilinca-Rucsandra Radu, clasa a IX-a, Colegiul Național Iași/ Centrul Județean de Excelență/Infogym „Hai La Olimpiadă”, Iași - medalie de bronz

Echipa României a fost însoţită de reprezentanţi ai Societăţii pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică (SEPI): Veronica-Raluca Costineanu, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, profesor, team leader; Livia Măgureanu, JetBrains, Bucureşti, deputy leader; şi Vlad-Alexandru Gavrilă-Ionescu, Google, Zurich, invitat.

