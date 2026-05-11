Ce profesori primesc gradație de merit în 2026. Cu cât crește salariul

Profesoară la catedră, în sala de clasă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Profesorii din învățământul preuniversitar pot beneficia de gradație de merit, un bonus salarial acordat prin concurs, care aduce o majorare de 25% a salariului de bază pentru o perioadă de cinci ani. Ministerul Educației a publicat deja în consultare publică metodologia pentru sesiunea 2026, iar criteriile vizează performanța profesională, rezultatele elevilor și implicarea în activități educaționale.

Criteriul de acordare a gradației de merit în 2026

Potrivit proiectului pus în dezbatere de Ministerul Educației, gradația de merit se acordă pentru 16% din totalul posturilor didactice existente la nivel județean și al municipiului București.

Beneficiarii sunt cadrele didactice de predare, personalul de conducere, îndrumare și control, dar și personalul didactic auxiliar. Calculul se face pe baza situației oficiale din sistemul EduSal aferente lunii februarie 2026.

Profesorii trebuie să depună un dosar de evaluare care include activitatea desfășurată în ultimii ani, performanțele elevilor la examene și concursuri, proiectele educaționale, activitatea metodică și implicarea în dezvoltarea școlii. În sesiunea 2026 apar și criterii noi, inclusiv punctaj suplimentar pentru profesorii care participă la simulările examenelor naționale.

Conform Legii învățământului preuniversitar, gradația de merit reprezintă 25% din salariul de bază și se acordă prin concurs, pe o perioadă de cinci ani.

Salariul profesorilor va crește din septembrie

Pentru profesorii care obțin gradația de merit, veniturile cresc automat cu 25% din salariul de bază. Astfel, un profesor cu salariu de bază de 8.000 de lei poate încasa lunar încă aproximativ 2.000 de lei brut pe durata acordării bonusului.

În paralel, Guvernul lucrează la noua lege a salarizării, care prevede majorări pentru personalul din educație. Variantele de lucru analizate în prezent indică salarii mai mari pentru cadrele didactice începând cu următorii ani, inclusiv pentru profesorii cu vechime și grade didactice superioare.

Totuși, există discuții privind modificarea sistemului actual de recompensare. Unele variante ale proiectului noii legi a salarizării prevăd înlocuirea gradației de merit cu un premiu pentru performanță, acordat periodic.

Până la adoptarea unei noi legi, metodologia pentru gradația de merit 2026 rămâne însă în vigoare în forma pusă în consultare publică de Ministerul Educației.