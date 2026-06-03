Scandalul tarifelor SUA-UE continuă. Trump anunță taxe de 10% pe munca forțată. Reacție dură de la Bruxelles: „E absurd”

Uniunea Europeană respinge acuzațiile SUA și califică noile tarife drept „nejustificate”. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a criticat miercuri planurile SUA de a impune un nou tarif de 10% asupra UE, după ce administrația Trump a stabilit că Bruxelles-ul nu a reușit să interzică importul de bunuri fabricate prin muncă forțată, scrie Politico.

„Comisia va analiza cu atenție concluziile preliminare ale investigației și va continua dialogul cu Administrația SUA. Cu toate acestea, UE consideră că tarifele impuse pe baza acestor argumente sunt nejustificate”, a declarat într-un comunicat Olof Gill, purtător de cuvânt adjunct al Comisiei.

Biroul Reprezentantului pentru Comerț al SUA a anunțat, într-un raport publicat marți seară, că dorește să reimpună tariful de 10% principalilor săi parteneri comerciali - inclusiv Uniunea Europeană, Canada și Mexic - după ce a constatat că aceștia nu au reușit să aplice legile care interzic bunurile realizate prin muncă forțată.

Aceasta este una dintre cele două investigații comerciale ample lansate de administrație în această primăvară, în baza Secțiunii 301 a Legii Comerțului din 1974, într-o încercare de a restabili tarifele globale ale președintelui american Donald Trump, care au fost anulate de Curtea Supremă a SUA în februarie. Un tarif interimar de 10%, aflat deja în vigoare, urmează să se aplice în iulie, iar tariful bazat pe Secțiunea 301 ar urma să fie implementat ulterior.

Bernd Lange, președintele comitetului pentru comerț al Parlamentului European, a declarat că Washingtonul „caută cu disperare noi baze legale pentru a-și susține politica tarifară” în urma înfrângerii sale la Curtea Supremă.

„Să acuzi UE că nu face suficient împotriva muncii forțate este absurd”, a scris Lange într-o postare pe X. „UE a adoptat cele mai stricte reguli din lume împotriva produselor fabricate prin muncă forțată. Totul arată mai degrabă ca o încercare de a potrivi faptele pentru a justifica legal niște tarife care au fost deja decise”.

Gill a subliniat faptul că UE a adoptat în 2024 un regulament care interzice produsele fabricate prin muncă forțată și că acest obiectiv comun de „eliminare a muncii forțate din lanțurile de aprovizionare” a fost inclus și în declarația comună UE-SUA din august anul trecut, care a detaliat acordul de la Turnberry.

Totuși, regulamentul UE privind munca forțată se va aplica abia din decembrie 2027. Aceasta este justificarea invocată de Reprezentantul pentru Comerț al SUA pentru aplicarea tarifului de 10% asupra bunurilor care provin din blocul comunitar.

„Deși Uniunea Europeană a adoptat o interdicție privind importurile realizate prin muncă forțată, interdicția nu intră în vigoare până la 14 decembrie 2027”, se arată în raport. „Având în vedere cele de mai sus, USTR constată că Uniunea Europeană nu reușește să aplice în mod eficient interdicția sa privind importurile din muncă forțată”.

Tariful de 10%, care s-ar adăuga tarifelor preexistente de „națiune favorizată”, pune din nou în pericol armistițiul comercial transatlantic.

Conform unui acord încheiat în iulie anul trecut la terenul de golf al lui Trump din Turnberry, Scoția, UE a convenit să elimine taxele la importurile de bunuri industriale din SUA, în timp ce un plafon tarifar de 15% urma să se aplice majorității bunurilor europene.

Parlamentul European urmează să organizeze un vot final asupra legislației pentru adoptarea acordului de la Turnberry pe 16 iunie, iar cea mai recentă mișcare tarifară a lui Trump ar putea întări opoziția europarlamentarilor față de acest acord.

Cel mai recent anunț al Washingtonului a venit cu câteva ore înainte ca șeful comerțului din UE, Maroš Šefčovič, să se întâlnească cu Reprezentantul pentru Comerț al SUA, Jamieson Greer, în marja unei reuniuni a miniștrilor OCDE la Paris.