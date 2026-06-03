Preşedintele PPE, Manfred Weber, a venit la Bucureşti ca să discute cu Bolojan. Premierul: PNL trebuie să își păstreze direcția clară

1 minut de citit Publicat la 15:31 03 Iun 2026 Modificat la 15:31 03 Iun 2026

Ilie Bolojan s-a întâlnit, la Bucureşti, cu preşedintele PPE, Manfred Weber. Sursa foto: Ilie Bolojan / Facebook

Premier al României şi lider al PNL, Ilie Bolojan a anunţat că, miercuri, s-a întâlnit, la Bucureşti, cu Manfred Weber, preşedintele Partidului Popularilor Europeni. "România are nevoie de parteneri europeni puternici, iar PPE a fost de fiecare dată alături de țara noastră în momente importante, de la susținerea aderării la Schengen până la implementarea PNRR și atragerea fondurilor europene", a transmis Bolojan.

"Am avut astăzi o discuție foarte bună cu Manfred Weber despre viitorul României, despre responsabilitatea partidelor pro-europene și despre nevoia de a recâștiga încrederea oamenilor prin seriozitate, reforme și rezultate.

I-am mulțumit pentru sprijinul constant pe care Partidul Popular European și domnia sa l-au oferit României în toți acești ani. România are nevoie de parteneri europeni puternici, iar PPE a fost de fiecare dată alături de țara noastră în momente importante, de la susținerea aderării la Schengen până la implementarea PNRR și atragerea fondurilor europene.

Am discutat deschis și despre situația politică din România. Cred că PNL trebuie să își păstreze identitatea și direcția clară de partid de centru-dreapta, pro-european și reformist", a postat Bolojan pe Facebook.

Premierul a adăugat că "cine guvernează trebuie să își asume deciziile și consecințele lor":

"România are nevoie de responsabilitate, nu de populism. Nu putem construi viitorul țării pe promisiuni fără acoperire și pe evitarea răspunderii politice. Cine guvernează trebuie să își asume deciziile și consecințele lor.

PNL trebuie să continue schimbarea începută: reguli egale pentru toți, instituții care lucrează pentru cetățeni, reducerea risipei și o administrație mai eficientă. Încrederea românilor se recâștigă prin muncă, seriozitate și onestitate, nu prin propagandă.

Îi mulțumesc încă o dată lui Manfred Weber pentru prietenia și susținerea oferite României. Viitorul nostru este într-o Europă puternică, modernă și responsabilă".

Mesajul lui Weber pentru Bolojan

Manfred Weber a transmis, pe X, că Bolojan conduce cu determinare şi responsabilitate.

"Mulţumesc Ilie Bolojan pentru excelenta discuţie avută azi în România. Conduci cu determinare şi responsabilitate, punând oamenii pe primul loc.

Prin reducerea deficitului, stabilizarea economiei, asigurarea finanţării din PNRR şi promovarea reformelor şi modernizării, ai ales calea cea mai dificilă, dar corectă şi una pro-europeană", a scris Weber pe Facebook.

Thank you @Bolojan for the excellent talk in ??.

You lead with determination & responsibility, putting people first. By reducing deficit, stabilising the economy, securing RRF funding & advancing reforms and modernisation, you chose the harder but right path & a pro-European one. pic.twitter.com/ZS5ygx2a1y — Manfred Weber (@ManfredWeber) June 3, 2026