Strada care este atât de înclinată încât oamenii își iau încălțăminte cu crampoane sau se leagă de stâlpi ca să ajungă acasă

Vale Street, din Bristol, deține din 2019 titlul de cea mai abruptă stradă din Anglia FOTO: Profimedia Images

Vale Street, o stradă din cartierul Totterdown, în Bristol, deține din 2019 titlul de cea mai abruptă stradă din Anglia. Cu o înclinație medie de 22 de grade și o diferență de nivel de aproximativ 17 metri pe doar 200 de metri lungime, aceasta le pune la încercare zilnic rezistența locuitorilor și atenția șoferilor.

Parcarea pe Vale Street nu este pentru cei neexperimentați. O frână de mână insuficient asigurată poate transforma rapid o oprire obișnuită într-un incident neplăcut, existând riscul ca vehiculul să se rostogolească până la baza pantei, potrivit Express.

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Panta este atât de abruptă încât autoritățile au instalat scări pe ambele părți ale străzii pentru a facilita deplasarea pietonilor. Chiar și activitățile de zi cu zi pot deveni o provocare pentru rezidenți, care trebuie să urce și să coboare dealul pentru cele mai simple cumpărături sau pentru a ridica comenzile de mâncare.

Condițiile devin și mai dificile în sezonul rece. Potrivit localnicului Appleby-Tyler, artist și rezident al străzii de peste zece ani, iarna trotuarele și carosabilul devin extrem de alunecoase.

„În cea mai mare parte a timpului este în regulă. Iarna este cea mai dificilă perioadă. Devine foarte alunecoasă, așa că trebuie să purtăm crampoane dacă vrem să ieșim din casă”, a povestit el.

Provocările nu îi afectează doar pe locuitori, ci și pe curieri și firmele de livrare. Transportul obiectelor voluminoase poate deveni o adevărată aventură. Appleby-Tyler povestește că, atunci când și-a cumpărat o mașină de spălat nouă, a fost nevoit să o ridice personal și să o transporte până acasă.

Unii locuitori au găsit soluții neobișnuite pentru a face față pantei. Există persoane care se sprijină sau chiar se leagă de stâlpii de iluminat pentru a urca în siguranță, iar unii șoferi aleg să își parcheze mașinile perpendicular pe direcția străzii pentru a preveni alunecarea acestora.

În ciuda dificultăților, Vale Street a devenit una dintre atracțiile inedite ale orașului Bristol. Strada găzduiește anual competiții de rostogolire a ouălor de Paște, în cadrul cărora zeci de ouă fierte sunt lansate la vale pe panta spectaculoasă.

Faima zonei a crescut și mai mult în 2020, când la baza străzii a apărut lucrarea „Aachoo!!” a celebrului artist stradal Banksy. Opera reprezenta o femeie care strănută atât de puternic încât îi zboară proteza dentară. Lucrarea a fost însă îndepărtată ulterior și vândută.

Potrivit agenției imobiliare locale Boardwalk Estate Agents, farmecul cartierului Totterdown compensează din plin provocările generate de relieful său. Afacerile locale, casele victoriene colorate și atmosfera de comunitate sunt argumente care îi conving pe mulți să rămână aici, în ciuda provocărilor.

Pentru turiști, Vale Street reprezintă o alternativă accesibilă la celebrele străzi în pantă din San Francisco. Situată la aproximativ 190 de kilometri de Londra, aceasta poate fi vizitată într-o excursie de o zi, devenind una dintre cele mai neobișnuite atracții urbane din Regatul Unit.