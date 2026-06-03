Oana Ţoiu, la Paris: "România trebuie să îşi consolideze apărarea antiaeriană. Pentru noi, presiunea este şi mai mare"

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Foto: Agerpres

România trebuie să îşi consolideze apărarea antiaeriană, cu ajutorul aliaţilor săi, a declarat miercuri, la Paris, ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, la cinci zile după ce o presupusă dronă rusească a rănit două persoane într-o regiune de la frontiera cu Ucraina, notează Agerpres.

Ţoiu a spus că, deşi în prezent nu există indicii că Rusia ar fi vizat intenţionat blocul de apartamente lovit de dronă în oraşul Galaţi pe 29 mai, Moscova poartă "responsabilitatea".

"Este clar că trebuie să consolidăm capacităţile de supraveghere aeriană şi apărare antiaeriană de-a lungul întregului flanc estic al NATO", le-a declarat ministrul jurnaliştilor.

"Dar, pentru noi, presiunea este şi mai mare", a adăugat ea, subliniind că România, membră a NATO şi a UE, împarte "cea mai lungă graniţă" cu zona de conflict din Ucraina, în special în regiunile Dunării şi Mării Negre.

În timp ce livrările de echipamente militare deja comandate nu vor avea loc decât peste un an sau doi, România poartă discuţii cu NATO pentru a-şi consolida capabilităţile pe termen scurt şi lucrează, de asemenea, cu Ucraina la un proiect comun de apărare împotriva dronelor, a precizat ministrul.

De ce n-a fost doborâtă drona de la Galaţi

Referindu-se la ce s-a întâmplat pe 29 mai, Oana Ţoiu a explicat că a fost într-adevăr detectată sosirea unei drone ca parte a unui roi, dar că piloţii forţelor aeriene au decis să nu o doboare, temându-se că o rachetă ar putea provoca pagube la sol.

Deşi a fost primul incident de acest fel soldat cu victime, România a înregistrat peste 40 de incursiuni ale dronelor pe teritoriul său de la începutul războiului din Ucraina, a adăugat ea.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că "nimeni" nu poate determina cu certitudine originea dronei până la efectuarea unei examinări amănunţite. "Rusia nu a ameninţat niciodată şi nu ameninţă ţările europene", a adăugat el.

La rândul său, preşedintele român Nicuşor Dan a afirmat duminică faptul că experţii însărcinaţi de autorităţile române au stabilit "fără echivoc" că drona care a lovit o clădire pe 29 mai era o "Geran-2, de origine rusească".