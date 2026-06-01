Reprezentanți CLT Alexandria participă la o mobilitate europeană despre leadership civic, diplomație educațională și implicare

2 minute de citit Publicat la 10:27 01 Iun 2026 Modificat la 10:27 01 Iun 2026

Programul reprezintă o experiență educațională complexă

În perioada 28 mai – 6 iunie 2026, o delegație formată din membri ai Consiliului Local al Tinerilor Alexandria (CLTA) și coordonatori educaționali va participa la „L.O.C.A.L. EU: De la comunitate locală la impact european | Study Tour 2026”, un program de mobilitate europeană dedicat formării unei noi generații de tineri lideri implicați civic și conectați la valorile europene.

Inițiat de Primăria Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Tinerilor Alexandria (CLTA), programul reprezintă o experiență educațională complexă, construită la intersecția dintre administrație publică, diplomație educațională, leadership comunitar și cooperare europeană.

Traseul mobilității include orașele Alexandria – Timișoara – Kecskemét – Budapesta – Viena – Oradea – Cluj-Napoca și reunește întâlniri oficiale, vizite instituționale, sesiuni de dialog, schimburi de bune practici și experiențe culturale cu relevanță europeană.

Pe parcursul study tour-ului, participanții vor interacționa cu reprezentanți ai administrației publice locale și județene, mediului universitar, organizațiilor de tineret și instituțiilor diplomatice, având oportunitatea de a înțelege direct modul în care funcționează mecanismele europene de colaborare, reprezentare și dezvoltare comunitară.

Programul include:

· întâlniri instituționale și educaționale în România, Ungaria și Austria;

· vizite oficiale dedicate înțelegerii modelelor europene de administrație și participare civică;

· dialoguri despre leadership, diplomație publică, digitalizare și implicarea tinerilor în procesul decizional;

· conexiuni internaționale între structuri de tineret și organizații civice;

· activități de reprezentare și promovare a identității locale și a inițiativelor de tineret din România.

Un punct central al mobilității îl reprezintă componenta de diplomație educațională, prin care tinerii vor avea acces la întâlniri și contexte de dialog cu instituții și actori relevanți la nivel european, înțelegând mai bine rolul colaborării internaționale în dezvoltarea comunităților locale.

De asemenea, proiectul urmărește crearea unor punți reale de colaborare între tinerii din România și structuri similare din spațiul european, cu accent pe schimbul de bune practici, inițiative civice și dezvoltarea unei rețele active de leadership tânăr.

Pe lângă dimensiunea instituțională și educațională, study tour-ul promovează și ideea de apartenență europeană construită prin experiențe concrete, dialog intercultural și implicare activă, contribuind la dezvoltarea unei generații de tineri capabili să acționeze local, cu o viziune europeană.

Programul beneficiază de sprijinul unor parteneri instituționali și media și își propune să devină un model de bună practică pentru mobilitățile educaționale cu impact comunitar dezvoltate de structurile de tineret din România.

Despre CLTA

Consiliul Local al Tinerilor Alexandria (CLTA) oferă elevilor oportunitatea de a-și exprima opiniile și de a influența deciziile care îi privesc direct.

CLTA a fost constituit în 2006 și, de atunci, liceenii și-au ales periodic reprezentanții, continuând tradiția implicării civice. Alegerea primarului și a consilierilor tineri simbolizează începutul unei noi generații de lideri, pregătiți să contribuie activ la viața comunității și să promoveze proiecte care să răspundă nevoilor și aspirațiilor colegilor lor, dar și să influențeze pozitiv dezvoltarea municipiului.

Misiunea Consiliului Local al Tinerilor din Alexandria este de a reprezenta vocea elevilor din liceele din municipiu, de a încuraja implicarea civică a tinerilor și de a contribui activ la dezvoltarea comunității locale.

Despre programul „L.O.C.A.L. EU”

Proiectul L.O.C.A.L. EU reprezintă o inițiativă strategică dedicată formării unei noi generații de lideri comunitari și urmărește dezvoltarea unei rețele transnaționale de tineri implicați civic, capabili să contribuie activ la dezvoltarea comunităților locale și la promovarea valorilor europene.

În cadrul acestui demers, elevii din Alexandria vor avea oportunitatea de a înțelege mai bine rolul diplomației românești, activitatea unei misiuni diplomatice și modul în care instituțiile statului român contribuie la consolidarea relațiilor europene și la sprijinirea comunităților de români din diaspora.