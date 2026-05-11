Elevii și studenții pot primi bani pentru calculator în 2026, prin programul Euro 200: Cine se poate înscrie până pe 15 mai

Elevii și studenții din România pot beneficia și în 2026 de bani pentru calculator, prin programul guvernamental „Euro 200”, un sprijin financiar de 200 de euro acordat pentru achiziția de computere noi. Programul este derulat de Ministerul Educației și se adresează în special tinerilor din familii cu venituri reduse, conform metodologiei oficiale publicate în Monitorul Oficial.

Ce elevi pot primi bani pentru calculator în 2026

Potrivit reglementărilor oficiale, programul „Euro 200” se adresează elevilor și studenților cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în învățământul de stat sau privat acreditat. Condiția esențială pentru acordarea sprijinului este ca venitul brut lunar pe membru de familie să nu depășească 500 de lei.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro și poate fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea unui calculator nou (desktop sau laptop). Beneficiul se acordă o singură dată într-o familie, iar selecția se face pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ.

Conform calendarului oficial, în 2026 sunt prevăzute mai multe etape administrative: afișarea listelor, soluționarea contestațiilor și distribuirea voucherelor către beneficiari.

Înscrierile în programul Euro 200 se fac până la 15 mai

Pentru anul 2026, cererile și dosarele de înscriere în programul „Euro 200” se depun până la data de 15 mai, conform Ministerului Educației.

Dosarele trebuie depuse la unitatea de învățământ și includ documente care dovedesc încadrarea în plafonul de venit, precum și situația școlară a elevului sau studentului. După încheierea perioadei de înscriere, urmează verificarea dosarelor și stabilirea beneficiarilor finali.

Ulterior, beneficiarii declarați eligibili vor primi bonurile valorice în a doua parte a anului, acestea putând fi folosite pentru achiziția de echipamente IT în intervalul stabilit prin calendarul oficial al programului:

19 iunie 2026 – afișarea pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării a listei nominale a beneficiarilor;

26 iunie 2026 – afișarea listelor cu beneficiari în fiecare unitate de învățământ;

1–3 iulie 2026 – depunerea contestațiilor;

31 august – 11 septembrie 2026 – eliberarea bonurilor valorice către beneficiari;

7 septembrie – 16 octombrie 2026 – perioada în care beneficiarii pot achiziționa calculatoarele.

Programul „Euro 200” este una dintre principalele măsuri prin care statul încearcă să sprijine accesul la tehnologie pentru elevii din medii vulnerabile.